Награду получил нокаут бывшего обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана в бою против японца Джина Сасаки. Об этом сообщили в журнале The Ring.

Какой нокаут признали лучшим в 2025 году?

Норман нокаутировал Сасаки в пятом раунде, дважды отправив его в нокдаун в первом раунде.

Он завершил поединок мощным левым хуком, после которого Сасаку пришлось убирать с ринга на носилках.

Однако он полностью восстановился и вернется в ринг 19 февраля в Токио.

Среди претендентов на награду был нокаут чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в бою против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа. Украинец брутально нокаутировал британца в 5 раунде.

В то же время Усик был признан автором лучшего нокаута 2025 года по версии Всемирного боксерского союза (WBC).

