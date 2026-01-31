Нагороду отримав нокаут колишнього володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана в бою проти японця Джина Сасакі. Про це повідомили в журналі The Ring.
Який нокаут визнали найкращим у 2025 році?
Норман нокаутував Сасакі в п'ятому раунді, двічі відправивши його в нокдаун у першому раунді.
Він завершив поєдинок потужним лівим хуком, після якого Сасаку довелося забирати з рингу на ношах.
Однак він повністю відновився та повернеться в ринг 19 лютого в Токіо.
Норман – Сасакі: дивіться відео найкращих моментів бою і нокаут
Серед претендентів на нагороду був нокаут чемпіона WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика в бою проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа. Українець брутально нокаутував британця у 5 раунді.
Водночас Усик був визнаний автором найкращого нокауту 2025 року за версією Всесвітнього боксерського союзу (WBC).
Як Усик нокаутував Дюбуа: дивіться відео
Що далі для Усика?
Триразовий абсолютний чемпіон світу висловив бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Однак американець, який був чемпіоном світу за версією WBC і тривай час домінував у важкій вазі, вирішив провести бій проти Дерека Чісори.
Британець знайомий українським вболівальникам, адже свого часу розділяв ринг з Віталієм Кличком, а також Усиком. Обох українцям Чісора поступився.
Через те, що Вайлдер обрав бій з Чісорою, у ЗМІ з'явилися чутки, що Усик проведе бій проти Енді Руїса. Американський боксер вже навіть звернувся до українця та закликав провести поєдинок.