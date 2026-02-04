Здобути хет-трик у боксі можна кількома способами. Якими саме – розповідає 24 Канал.

До теми Не Кличко та навіть не Усик: один український боксер став автором унікального рекорду

Як здобути хет-трик у боксі?

Хет-трик у боксі означає, що боксер здобув перемоги на 3 найважливіших боксерських змаганнях, як-от на Олімпійських іграх, чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Важливо, що для дотримання всіх норм цього суто формально терміну потрібно здобути перемоги в одній ваговій категорії.

Цікаво! У футболі хет-триком називають 3 голи, які гравець забив упродовж одного матчу. Також є золотий хет-трик – це 3 титули, які здобув клуб упродовж одного сезону.

Автором першого хет-трику в боксі вважається Ласло Папп. Це угорський спортсмен, який першим у світі виграв 3 Олімпіади поспіль: у 1948 році в Лондоні, у 1952 році в Гельсінкі та в 1956 році в Мельбурні. Крім того, він двічі здобував золото чемпіонатів Європи: у 1949 році в Осло та в 1951 році в Мілані.

Чи є серед українців автори боксерського хет-трику?

У 2024 році Олександр Хижняк вписав своє ім'я в історію світового боксу, як автор хет-трику. За 7 років до цього, у 2017-му боксер здобув перемоги на чемпіонаті Європи, а також на чемпіонаті світу. У 2024 році до цих нагород спортсмен додав ще й золото Олімпійських Ігор у Парижі.

Ще одним українцем із подібним досягненням є Василь Ломаченко. У його активі перемоги на чемпіонаті світу 2009 та 2011 років, на чемпіонаті Європи 2008 років, а також на Олімпіаді 2008 у Пекіні, й Олімпіаді 2012 у Лондоні. Варто зазначити, що Ломаченко у 2023 році був внесений у реєстр зрадників України, створеним організацією "Рух "Чесно" за публікацію у своїх соцмережах проповіді архієрея УПЦ Московського патріархату.

Останні новини про українських боксерів: коротко