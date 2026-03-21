Першим суперником Олександра Хижняка стане Вільмер Барон із Колумбії, повідомляє 24 Канал. У його активі 8 перемог, 13 поразок й 1 нічия.

Важливо Олімпійський чемпіон з України дебютує у професіоналах: чи стане боксер новим Кличком

Де та коли дивитись поєдинок Хижняка?

Турнір, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика Usyk17Promotions відбудеться 21 березня в заміському комплексі під Києвом Equides Club. Сам український чемпіон має бути присутнім на заході.

Розпочнуться поєдинки о 17:30. В Україні їх транслюватиме "Суспільне Спорт". За кордоном вечір боксу буде доступний для перегляду на стрімінговій платформі DAZN. Сам івент на Київщині матиме також благодійну мету.

Що відомо про перший професійний бій Хижняка?

Олександр Хижняк зустрінеться на ринзі з 28-річним колумбійцем Вілмером Бароном. Його кар'єра на аматорському рівні була дуже короткою. За даними BoxRec, він провів 3 бої, здобув 2 перемоги та зазнав 1 поразки.

Аматорська ж кар'єра Хижняка триває з 2011 року. У його активі 161 бій, 126 перемог і 17 поразок. Він не лише здобув золото Олімпіади, а й виграв чемпіонат Європи та світу. Цікаво, що, як повідомляє LuckyPunch, Барон часто є першим суперником для боксерів, коли вони дебютують на професійному ринзі.

