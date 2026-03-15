Експерт з боксу Антон Горюнов у коментарі "Чемпіону" заявив, що Хижняк не зможе досягти успіхів свого промоутера Олександра Усика та братів Кличків. За його словами, успіхи боксера будуть залежати від його стилю.

Дивіться також Це не зміг зробити Усик і навіть Кличко: український боксер має рідкісний рекорд

Чи зможе Хижняк повторити шлях Усика та Кличків?

Горюнов підкреслив різницю між олімпійським боксом та професійним. Як приклад він навів досвід українців Євген Хитрова та Дмитра Митрофанова, які не змогли адаптуватися під професійний бокс.

Водночас він згадав і про Дениса Берінчика, який після переходу з любителів став чемпіоном світу за версією WBO у професіоналах.

Якщо ж відповідати односкладово: таких самих успіхів, як Кличко й Усик, Хижняк досягти в професіоналах не зможе,

– сказав експерт.

Головний редактор vRINGe.com все ж вважає, що Хижняк як мінімум зможе поборотися за титул чемпіона світу. Однак для цього, на його думку, потрібен правильний промоушин і витривалість від самого спортсмена.

Що відомо про дебют Хижняка у професіоналах?