Експерт з боксу Антон Горюнов у коментарі "Чемпіону" заявив, що Хижняк не зможе досягти успіхів свого промоутера Олександра Усика та братів Кличків. За його словами, успіхи боксера будуть залежати від його стилю.
Дивіться також Це не зміг зробити Усик і навіть Кличко: український боксер має рідкісний рекорд
Чи зможе Хижняк повторити шлях Усика та Кличків?
Горюнов підкреслив різницю між олімпійським боксом та професійним. Як приклад він навів досвід українців Євген Хитрова та Дмитра Митрофанова, які не змогли адаптуватися під професійний бокс.
Водночас він згадав і про Дениса Берінчика, який після переходу з любителів став чемпіоном світу за версією WBO у професіоналах.
Якщо ж відповідати односкладово: таких самих успіхів, як Кличко й Усик, Хижняк досягти в професіоналах не зможе,
– сказав експерт.
Головний редактор vRINGe.com все ж вважає, що Хижняк як мінімум зможе поборотися за титул чемпіона світу. Однак для цього, на його думку, потрібен правильний промоушин і витривалість від самого спортсмена.
Що відомо про дебют Хижняка у професіоналах?
- На аматорському рівні, за даними BoxRec, "Полтавський танк" виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок. У любительському боксі, окрім Олімпійських ігор, Хижняк здобув "золото" чемпіонатів світу та Європи.
- Попри перехід у професіонали, українець планує поєднувати новий вид діяльності з олімпійським боксом, про що заявляв виданню "Чемпіон" у 2025 році.
- Суперник Хижняка, Вілмер Барон, має 22 професійні поєдинки з 8 перемогами, а також відомий витривалістю та використовується для побудови кар'єри молодих бійців.
- Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що очікує впевнений і яскравий дебют Хижняка. За його словами, потенціал українця дуже високий навіть на старті професійної кар'єри.
- Додамо, що вечір боксу за участю Хижняка відбудеться у селі Лісники в Equides Club. Раніше об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Усик анонсував, що відвідає шоу як промоутер.