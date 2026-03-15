Эксперт по боксу Антон Горюнов в комментарии "Чемпиону" заявил, что Хижняк не сможет достичь успехов своего промоутера Александра Усика и братьев Кличко. По его словам, успехи боксера будут зависеть от его стиля.

Сможет ли Хижняк повторить путь Усика и Кличко?

Горюнов подчеркнул разницу между олимпийским боксом и профессиональным. В качестве примера он привел опыт украинцев Евгений Хитрова и Дмитрия Митрофанова, которые не смогли адаптироваться под профессиональный бокс.

В то же время он вспомнил и о Денисе Беринчике, который после перехода из любителей стал чемпионом мира по версии WBO в профессионалах.

Если же отвечать односложно: таких же успехов, как Кличко и Усик, Хижняк достичь в профессионалах не сможет,

– сказал эксперт.

Главный редактор vRINGe.com все же считает, что Хижняк как минимум сможет побороться за титул чемпиона мира. Однако для этого, по его мнению, нужен правильный промоушин и выносливость от самого спортсмена.

