Поединок 30-летнего Хижняка состоится в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions – Rising Stars. Что известно о сопернике украинца – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Боксер, которому приписывают победу над Усиком, хочет боя с украинцем

Кто такой Вилмер Барон, с которым будет драться Хижняк?

Карьера 28-летнего Барона на любительском уровне была крайне короткой, особенно, если сравнивать с Хижняком. По данным BoxRec, колумбиец в 2019 году провел три боя – одержал две победы и потерпел одно поражение.

Для сравнения – у Хижняка, любительская карьера которого длится с 2011 года, в активе 161 бой – 126 побед и 17 поражений. За этот период он не только выиграл Олимпийские игры, но и стал чемпионом мира и Европы.

Профессиональную карьеру Барон начал в 2020 году: за 5 лет он провел 22 поединка, в которых одержал только 8 побед. В его пассиве 13 поражений, а также одна ничья.



Вилмер Барон / Фото Tapology

Промоутерская компания Александра Усика, которая анонсировала бой, описывает Барона как опытного боксера, который известен своей выносливостью, работой ног и быстрыми контратаками.

В то же время профильный ресурс LuckyPunch обращает внимание на то, что Барон часто становится соперником для молодых бойцов, которые строят профессиональную карьеру.

Одним из сильнейших оппонентов колумбийца был россиянин Владимир Мирончиков – бронзовый призер чемпионата мира 2021 года среди любителей, который начал представлять Сербию с 2021 года. Их бой состоялся в шоу IBA Pro, где Мирончиков одержал победу после того, как команда Барона сняла его из-за травмы плеча.

Также Барон встречался с медийным немецким бойцом единоборств и моделью Исламом Дулатовым, который имеет большую аудиторию в соцсетях, и британцем Аароном Боуэном – призером Игр Содружества.

Барон, проживающий в Испании, выиграл последний поединок, но перед этим потерпел 4 поражения подряд. Всего на счету колумбийца 7 выступлений в 2025 году, одно из которых он завершил в свою пользу, 5 проиграл и еще один свел в ничью.

Дебют Хижняка: что известно?