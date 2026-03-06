Поєдинок 30-річного Хижняка відбудеться у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions – Rising Stars. Що відомо про суперника українця – розповідає 24 Канал.

Хто такий Вілмер Барон, з яким буде битися Хижняк?

Кар'єра 28-річного Барона на аматорському рівні була вкрай короткою, особливо, якщо порівнювати з Хижняком. За даними BoxRec, колумбієць у 2019 році провів три бої – здобув дві перемоги та зазнав однієї поразки.

Для порівняння – у Хижняка, аматорська кар'єра якого триває з 2011 року, в активі 161 бій – 126 перемог і 17 поразок. За цей період він не тільки виграв Олімпійські ігри, але й став чемпіоном світу та Європи.

Професійну кар'єру Барон розпочав у 2020 році: за 5 років він провів 22 поєдинки, в яких здобув тільки 8 перемог. У його пасиві 13 поразок, а також одна нічия.



Вілмер Барон / Фото Tapology

Промоутерська компанія Олександра Усика, яка анонсувала бій, описує Барона як досвідченого боксера, який відомий своєю витривалістю, роботою ніг та швидкими контратаками.

Водночас профільний ресурс LuckyPunch звертає увагу на те, що Барон часто стає суперником для молодих бійців, які будують професійну кар'єру.

Одним із найсильніших опонентів колумбійця був росіянин Володимир Мирончиков – бронзовий призер чемпіонату світу 2021 року серед аматорів, який почав представляти Сербію з 2021 року. Їхній бій відбувся у шоу IBA Pro, де Мирончіков здобув перемогу після того, як команда Барона зняла його через травму плеча.

Також Барон зустрічався з медійним німецьким бійцем єдиноборств і моделлю Ісламом Дулатовим, який має велику аудиторію у соцмережах, та британцем Аароном Боуеном – призером Ігор Співдружності.

Барон, який проживає в Іспанії, виграв останній поєдинок, але перед цим зазнав 4 поразок поспіль. Всього на рахунку колумбійця 7 виступів у 2025 році, один з яких він завершив на свою користь, 5 програв і ще один звів у нічию.

Дебют Хижняка: що відомо?