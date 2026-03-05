Сергій Лапін, директор команди об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився своїми очікуваннями від дебютного поєдинку українського боксера. Він розповів про підготовку та перспективи Хижняка у професійному ринзі, пише Tanksport.

Що сказав Лапін про Хижняка?

Лапін зазначив, що команда очікує впевнений і яскравий дебют Хижняка з правильною дисципліною в ринзі, олімпійський чемпіон має потужну базу, досвід великих поєдинків і характер, який дозволяє йому швидко адаптуватися у професійному боксі.

Потенціал Хижняка дуже високий навіть на старті професійної кар'єри.

Фізична міць, темп і психологічна стійкість створюють серйозну базу для прогресу. При правильній адаптації та системній роботі він може вийти на рівень титульних боїв і стати загрозою для будь-якого суперника у своїй ваговій категорії,

– додав директор команди Усика.

Що стосується стилю боксу, Лапін віддав перевагу технічному та тактичному підходу, схожому на стиль Усика, з контролем дистанції та боксерським мисленням.

Проте, жорсткий і прямолінійний стиль Хижняка також може бути ефективним, якщо він грамотно контрольований.

Хто стане суперником Хижняка?

Колумбійський боксер Вілмер Барон стане опонентом українського боксера у дебютному поєдинку на професійному рингу, повідомляє Usyk 17 Promotions.

Поєдинок прийме Equides Club у селі Лісники.

Пряму трансляцію бою забезпечать Суспільне Спорт та DAZN.

В останньому поєдинку, що відбувся у жовтні минулого року, Барон здолав Карлоса Альберто Ламела, перервавши невдалу серію з шести боїв без перемог.

Що відомо про Олександра Хижняка?