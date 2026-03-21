У планах "Полтавського танка", як називають Хижняка, поєднувати професійний і любительський бокс. Що відомо про його перший бій у профі – розповідає 24 Канал.

До теми Хижняк дебютує на професійному ринзі: де дивитись бій олімпійського чемпіона

Що відомо про бій Хижняк – Вілмер?

Як повідомила промоутерська компанія Усика, поєдинок Хижняка відбудеться у комплексі Equides Club поблизу Києва.

Зверніть увагу. Побачити бій можна на "Суспільне Спорт", яке є ексклюзивним транслятором турніру Rising Stars в Україні. Також поєдинок покаже платформа DAZN.

Хижняк і Вілмер проведуть 6-раундове протистояння у другій середній вазі (76,2 кілограма). Початок вечора боксу – о 18:10, а дебют "Полтавського танка" очікується близько 20:00.

У п'ятницю, 20 березня, бійці пройшли офіційну процедуру зважування. Колумбійський боксер виявився важчим за українця, повідомляє LuckyPunch.

Яку вагу показали боксери?

Олександр Хижняк – 78,5 кілограма;

– 78,5 кілограма; Вілмер Барон – 79,6 кілограма.

Окрім того, Хижняк і Вілмер провели традиційну дуель поглядів.

Хижняк – Вілмер: дивіться відео дуелі поглядів

Шлях Хижняка до профі-рингу

Український спортсмен провів тривалу аматорську кар'єру та виступив на двох Олімпіадах, дійшовши до фіналу в обох випадках. У 2021 році Олександр сенсаційно поступився у фіналі та "задовольнився" срібною нагородою. Але у 2024 році Хижняк повернувся, щоб виграти "золото" Ігор у Парижі.

"Полтавський танк" зібрав повну колекцію золотих медалей на найбільших аматорських турнірах: у 2017 році об'єднав титули чемпіона Європи та світу, а у 2019 та 2023 – виборював для України "золото" Європейських ігор.

Попри такі досягнення, він не планує полишати олімпійський бокс та оголосив про намір потрапити на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі.



Ще одна нагорода на Олімпійських іграх зробить Олександра найтитулованішим українським боксером. За кількістю медалей Олімпіад Хижняк вже зрівнявся з Василем Ломаченком, проте останній має два "золото" 2008 та 2012 років.

У коментарі Суспільному боєць зізнався, що професійний бокс – це інший світ, однак додав, що професійно ставиться до переходу.

Вже не раз розмовляв і з Усиком, і з його командою. Напевно, ми це зрозуміємо, коли розпочнемо це робити: що я можу, чи можу існувати в цьому світі, бути конкурентним і перемагати. Потрібен час, потрібні поєдинки, треба працювати в цьому напрямку,

– сказав Олександр.

Водночас він наголосив, що його ціль стати чемпіоном світу в професіоналах.

Що відомо про суперника Хижняка?

Кар'єра 28-річного Барона на аматорському рівні була коротка та неуспішна, особливо, якщо порівнювати з Хижняком. За даними BoxRec, колумбієць у 2019 році провів три бої – здобув дві перемоги та зазнав однієї поразки.

Перехід у профі також не увінчався великими перемогами для Барона. З 2020 року він провів 22 поєдинки, в яких здобув тільки 8 перемог. У пасиві спортсмена 13 поразок, а також одна нічия.



Промоутерська компанія Усика описує Барона як досвідченого боксера, який відомий своєю витривалістю, роботою ніг та швидкими контратаками. Водночас профільний ресурс LuckyPunch звертає увагу на те, що Барон часто стає суперником для молодих бійців, які будують професійну кар'єру як Хижняк.

Які перспективи Хижняка у професіоналах?

Рішення Хижняка спробувати свої сили в професійному боксі має різні оцінки. Чи не основна проблема, на якій наголошують експерти, вік українця, який називають пізнім для переходу в професіонали.

Наприклад, Усик свій перший бій у професіоналах провів у 26 років, а Василь Ломаченко – у 25.

Промоутер Олександр Красюк вважає, що Хижняку, щоб стати чемпіоном світу, потрібно 3 – 4 роки, а також від 500 тисяч до 1 мільйона доларів.

Водночас ексчемпіон світу Олександр Гвоздик у коментарі LuckyPunch зазначив, що досвід Хижняка, а також промоушин Усика допоможуть йому. На думку Гвоздика, головна проблема – це час, який знадобиться на адаптацію Олександра.

Колишній тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський у коментарі LuckyPunch висловив впевненість, що Хижняк переможе Барона. На його думку, боксер здатен стати чемпіоном світу та об'єднати пояси.