Український чемпіон світу Олександр Усик анонсував велику подію на інстаграм-сторінці Usyk 17 Promotions. Він відповів, хто буде на ринзі 21 березня та в якості кого він буде присутнім на події.
Яким буде вечір боксу в Україні?
Усик поділився абсолютно ексклюзивною новиною. За словами українського боксера, 21 березня в професійному боксі дебютує Олександр Хижняк. Крім того, Усик анонсував і захист титулів Даніеля Лапіна, якого український чемпіон світу назвав "нашим улюбленим лимонадиком".
Звісно, я там буду. Я оце все тут розказую – і мене не буде? Звісно, що я там буду як промоутер,
– зауважив Усик.
Вечір боксу відбудеться 21 березня 2026 року. Його прийме Equides Club у селі Лісники Обухівського району Київської області.
Що відомо про Олександра Хижняка?
Олександр Хижняк є володарем золотої медалі Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі. Також у його активі є срібло Олімпіади в Токіо. А ще у 2017 році він вигравав чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Раніше на ютуб-каналі АСЖУ Хижняк говорив про те, що хоче виступи на Олімпійських Іграх у 2028 році та стати найтитулованішим українським боксером-олімпійцем.
В аматорській боксерській кар'єрі Хижняк загалом провів 125 поєдинків. У його активі аж 111 перемог і лише 14 поразок. Хижняк 14 зі своїх 111 перемог здобув нокаутом.
Останні новини про Олександра Усика: коротко
- Усик повідомив, що знає точну дату, коли завершить кар'єру. Також він розповів про свої плани на майбутнє.
- Ітаума хотів би провести поєдинок із Усиком. Утім боксер зазначив, що ймовірно в українця немає потреби битись із ним.
- Ф'юрі розкритикував можливий бій Усика проти Кабаєла. Британець назвав такий поєдинок "нікому не цікавим".