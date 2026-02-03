Олимпийский чемпион Александр Хижняк в 2017 году вписал свое имя в историю украинского и мирового бокса. Что же удалось сделать "Полтавскому танку" – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Бил украинца и король нокаутов: интрига с потенциальным соперником Усика набирает обороты
Какой рекорд у Александра Хижняка?
2017 год стал прорывным для спортсмена и он сумел оформить так называемый "золотой хет-трик" в боксе. 30-летний Хижняк за полгода (с марта по сентябрь) выиграл чемпионат Европы среди молодежи (U-22), а также стал чемпионаты Европы и мира среди взрослых. До Хижняка это не удавалось ни одному бойцу.
Особенным для боксера стал чемпионат мира в немецком Гамбурге, где Хижняк был единственным украинцем, который пробился в финал. На пути к решающему бою украинец одолел трех соперников.
Как говорится на сайте чемпионата мира, в финале в категории до 75 килограммов полтавчанин встретился с казахстанцем Абильханом Аманкулом, который сенсационно победил действующего чемпиона мира и олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса. Но "Танк" не оставил ему никаких шансов: все пятеро судей единогласно отдали победу украинцу.
Обратите внимание. Хижняк оформил все же не совсем классический боксерский хет-трик. Обычно под этим неофициальным термином понимают победу на чемпионате Европы и мира, а также Олимпийских играх и в одной весовой категории.
Добавим, что на любительском уровне, по данным BoxRec, Хижняк выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений. Он выиграл Олимпийские игры 2024 года в Париже и пока отказывается переходить в профессионалы.
Какие интересные достижения у украинских боксеров?
Александр Гуров в 1995 году стал первым украинцем, который получил титул чемпиона Европы по профессиональному боксу, победив Норберта Экасси в Париже. Победа Гурова стала важным моментом для развития украинского профессионального бокса, открыв путь для успехов братьев Кличко и других украинских чемпионов.
Часто с Владимиром Кличко связывают первый успех Украины в боксе на Олимпийских играх. Но мало кто знает, что Виктор Савченко стал первым украинским боксером, который выиграл медаль Олимпиады.
Интересно, что первым боксером из Украины, который завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов, был не Виталий Кличко. Это достижение покорилось уроженцу Киева Льюису Каплану в далеком 1925 году.