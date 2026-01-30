Но мало кто знает, что первым боксером из Украины, который завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов, был не Виталий Кличко. Это достижение покорилось уроженцу Киева Льюис Каплану в далеком 1925 году, пишет 24 Канал.

Это интересно Не Кличко и не Усик: какой украинец стал первым чемпионом мира по боксу

Что известно о Киде Каплане?

Каплан, получивший прозвище Кид ("Малыш") из-за маленького роста, родился в 1901 году, но в 5 лет вместе с семьей эмигрировал в США. Его детство прошло в городе Мериден (Коннектикут), где будущий чемпион мира работал продавцом фруктов.

Кид дебютировал на профессиональном ринге в 1919 году: ему не помешал низкий рост (157 сантиметров). Изюминкой уроженца Украины стал агрессивный стиль и мощные удары.

В 1925 году Каплан одержал три победы в турнире претендентов и встретился с Дэнни Крамером за титул чемпиона на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.



Луис Каплан / Фото JO Sports Inc

Кид мастерски разобрал соперника, заставив секундантов оппонента остановить поединок в десятом раунде. Эта победа в бою за вакантный пояс в полулегком весе вошла в десятку лучших боев первой четверти ХХ века.

После этого он 16 раз успешно защищал свой титул. Как говорится на сайте BoxRec, Каплан выиграл 108 поединков и потерпел 23 поражения.

После завершения карьеры Каплан занялся ресторанным бизнесом, а затем стал тренером и рефери. Кид умер в 1970 году, оставив за собой славу одного из лучших полулегковесов в истории.

Что интересно, спортивное издание GiveMeSport включило Каплана в десятку лучших боксеров в истории Украины.

Какие рекорды удерживают боксеры из Украины?