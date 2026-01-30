Та мало хто знає, що першим боксером з України, який завоював титул чемпіона світу серед професіоналів, був не Віталій Кличко. Це досягнення підкорилося уродженцю Києва Льюїс Каплану в далекому 1925 році, пише 24 Канал.
Це цікаво Не Кличко і не Усик: який українець став першим чемпіоном світу з боксу
Що відомо про Кіда Каплана?
Каплан, який отримав прізвисько Кід ("Малюк") через маленький зріст, народився у 1901 році, але в 5 років разом із сім'єю емігрував до США. Його дитинство пройшло у місті Меріден (Коннектикут), де майбутній чемпіон світу працював продавцем фруктів.
Кід дебютував на професійному ринзі у 1919 році: йому не завадив низький зріст (157 сантиметрів). Родзинкою уродженця України став агресивний стиль та потужні удари.
У 1925 році Каплан здобув три перемоги в турнірі претендентів та зустрівся з Денні Крамером за титул чемпіона на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Луїс Каплан / Фото JO Sports Inc
Кід майстерно розібрав суперника, змусивши секундантів опонента зупинити поєдинок у десятому раунді. Ця перемога в бою за вакантний пояс у напівлегкій вазі увійшла до десятки найкращих боїв першої чверті ХХ століття.
Після цього він 16 разів успішно захищав свій титул. Як йдеться на сайті BoxRec, Каплан виграв 108 поєдинків і зазнав 23 поразок.
Після завершення кар'єри Каплан зайнявся ресторанним бізнесом, а потім став тренером і рефері. Кід помер у 1970 році, залишивши за собою славу одного з найкращих напівлегковиків в історії.
Що цікаво, спортивне видання GiveMeSport включило Каплана до десятки найкращих боксерів в історії України.
Які рекорди утримують боксери з України?
Володимир Кличко був чемпіоном світу у надважкій вазі протягом 12 років, володіючи титулами WBA, IBF, WBO. Це найбільша кількість днів у статусі чемпіона світу у надважкій вазі.
Ба більше, він безперервно був чемпіоном світу 9 років, 7 місяців та 6 днів. Це друге найдовше домінування у надважкій вазі після Джо Льюїса.
Кличку-молодшому належить ще один рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Українець переміг 23 бійців у титульних поєдинках.
Додамо, що брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість боїв серед братів-чемпіонів. На двох вони провели 111 поєдинків