Та мало хто знає, що першим боксером з України, який завоював титул чемпіона світу серед професіоналів, був не Віталій Кличко. Це досягнення підкорилося уродженцю Києва Льюїс Каплану в далекому 1925 році, пише 24 Канал.

Що відомо про Кіда Каплана?

Каплан, який отримав прізвисько Кід ("Малюк") через маленький зріст, народився у 1901 році, але в 5 років разом із сім'єю емігрував до США. Його дитинство пройшло у місті Меріден (Коннектикут), де майбутній чемпіон світу працював продавцем фруктів.

Кід дебютував на професійному ринзі у 1919 році: йому не завадив низький зріст (157 сантиметрів). Родзинкою уродженця України став агресивний стиль та потужні удари.

У 1925 році Каплан здобув три перемоги в турнірі претендентів та зустрівся з Денні Крамером за титул чемпіона на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.



Луїс Каплан / Фото JO Sports Inc

Кід майстерно розібрав суперника, змусивши секундантів опонента зупинити поєдинок у десятому раунді. Ця перемога в бою за вакантний пояс у напівлегкій вазі увійшла до десятки найкращих боїв першої чверті ХХ століття.

Після цього він 16 разів успішно захищав свій титул. Як йдеться на сайті BoxRec, Каплан виграв 108 поєдинків і зазнав 23 поразок.

Після завершення кар'єри Каплан зайнявся ресторанним бізнесом, а потім став тренером і рефері. Кід помер у 1970 році, залишивши за собою славу одного з найкращих напівлегковиків в історії.

Що цікаво, спортивне видання GiveMeSport включило Каплана до десятки найкращих боксерів в історії України.

Які рекорди утримують боксери з України?