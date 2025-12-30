Серед них брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші, які мають чимало знакових перемог, але не вони були першими чемпіонами світу в аматорах від України. Хто з українських боксерів першим виграв мундіаль – розповідає 24 канал.

Читайте також Усик зізнався, коли планує провести наступний бій та назвав ім'я суперника

Хто з українців став першим чемпіоном світу?

Першим чемпіоном світу з України став Віктор Савченко. Він народився у селі Атамань, що у Херсонський області – 17 вересня 1953 року, але у дитинстві перебрався до Дніпра разом із родиною.

За свою кар'єру він неодноразово ставав чемпіоном України, двічі тріумфував у чемпіонаті СРСР (1977, 1980) а також завоював золоту (1977) та дві срібні медалі на європейській першості (1975, 1979).

Савченко також доволі чудово виступив на Олімпійських іграх, хоча так і не завоював золотої медалі. У 1976 році він здобув "бронзу" у Монреалі (Канада), а у 1980 у Москві став срібним призером.

На чемпіонаті світу український боксер виступив лише один раз. У 1978 році він завоював золото на мундіалі, здолавши у фіналі кубинця Луїса Мартінеса, і приніс першу подібну медаль для України в історії ЧС.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Де зараз та чим займається Савченко?