Серед них брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші, які мають чимало знакових перемог, але не вони були першими чемпіонами світу в аматорах від України. Хто з українських боксерів першим виграв мундіаль – розповідає 24 канал.
Хто з українців став першим чемпіоном світу?
Першим чемпіоном світу з України став Віктор Савченко. Він народився у селі Атамань, що у Херсонський області – 17 вересня 1953 року, але у дитинстві перебрався до Дніпра разом із родиною.
За свою кар'єру він неодноразово ставав чемпіоном України, двічі тріумфував у чемпіонаті СРСР (1977, 1980) а також завоював золоту (1977) та дві срібні медалі на європейській першості (1975, 1979).
Савченко також доволі чудово виступив на Олімпійських іграх, хоча так і не завоював золотої медалі. У 1976 році він здобув "бронзу" у Монреалі (Канада), а у 1980 у Москві став срібним призером.
На чемпіонаті світу український боксер виступив лише один раз. У 1978 році він завоював золото на мундіалі, здолавши у фіналі кубинця Луїса Мартінеса, і приніс першу подібну медаль для України в історії ЧС.
Де зараз та чим займається Савченко?
У 1980 році Савченко закінчив Дніпровський інститут фізичної культури – тренерський факультет. Через два роки чемпіон світу став завідувачем кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики.
Він також спробував себе у політиці. Легенда українського боксу був народним депутатом з 1994 по 1998 роки.
Окрім того, Савченко займався науковою діяльністю та став академіком Української академії політичних наук. Колишній боксер також був головним редактором журналу "Спортивні вісті Придніпров'я".
Мешкає Савченко у Дніпрі. У 2018 році йому присвоїли звання почесного громадянина міста.