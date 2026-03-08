Денис Берінчик став гравцем медіафутбольної команди KONO MEDIA TEAM. Про це повідомив інстаграм медіафутбольного клубу.

Цікаво Хто з боксерів став першим чемпіоном світу в історії України

Що відомо про Берінчика?

Денис Беринчик є колишнім чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. Його рекорд у боксі складає 20 поєдинків, 19 перемог, 9 із яких нокаутом і 1 поразка. Власне ця поразка сталась в останньому бою Беринчика.

У лютому 2025 року він востаннє вийшов на ринг проти Кейшона Девіса. Поступившись опоненту Берінчик втратив титул чемпіона світу WBO. Тепер боксер спробує свої сили у футболі, точніше медіафутболі, в команді, власником якої є Євген Коноплянка.

Яким є шлях Усика у футболі?

Олександр Усик ще раніше за Берінчика подався у футбол. До того ж не медіа, а професійний. Фактично він підписав контракт із Поліссям, президентом якого є друг і партнер боксера Геннадій Буткевич. Ба більше, його профайл навіть є на сайті УПЛ, щоправда цього сезону він не заявлений за Полісся.

У великому футболі Усик дебютував узимку 2022 року в товариському матчі житомирської команди проти Вереса на турнірі Winter Cup. Свій другий матч у складі поліщуків він провів узимку 2026 року в товариській грі проти представника МЛС – Ванкувера.

Останні новини про українських боксерів: коротко