Футболіст "Полісся" Борис Крушинський в інтерв'ю виданню "Український футбол" розповів про взаємодію гравців із Олександром Усиком. Також пригадав, як повів себе боксер, коли на полі почалась сутичка.
Що сказав Крушинський про Усика?
Крушинський зазначив, що Усик – справжній лідер. Коли Олександр виходив на поле, це одразу відчувалось. Футболістам навіть хочеться грати агресивніше, коли він поруч. Хочеться битись зі ще більшим завзяттям один за одного.
Була ситуація в одному матчі, коли почалася сутичка, — Сашко одразу підбіг, почав усіх заспокоювати,
– зауважив футболіст.
Він додав, що останнім часом на базі його не було. Однак коли Усик приїжджає в Україну, то завжди відвідує Житомир. На зимових зборах боксер тренувався з командою майже щодня. Він дуже любить "Полісся" та підтримує команду.
Які нові деталі з'явились про бій Усика та Верховена?
Олександр Усик 23 травня проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. У команді українського боксера в коментарі для TalkSPORT повідомили, що тривають останні перемовини щодо статусу цього бою. Раніше WBC санкціонувала цей поєдинок, як титульний.
Пояси IBF і WBA поки не стоять на кону протистояння. Утім офіційна інформація й щодо них буде ухвалена пізніше, після цього остаточно буде оголошено статус бою. Кожна з цих організацій має свої правила та зобов'язання щодо захисту поясів.
Останні новини про Олександра Усика: коротко
- Усик назвав Ітауму "молодим хлопцем, якого він зламає". Утім Мозес не ображається на таку заяву українця.
- Усик відмовився від бою з Вайлдером. Американець домовився про поєдинок із Чисорою.
- Воррен заявив, що переможець поєдинку між Околі та Йокою може стати суперником Усика. Околі наразі очолює рейтинг WBC.