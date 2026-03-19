Менеджер Усика, Сергій Лапін, заявив, що головною причиною є тривалі переговори між сторонами. Про це повідомляє Boxing News.

Яка причина скасування бою Усика проти Вайлдера?

Лапін пояснив, що переговори щодо бою Усик – Вайлдер тривали надто довго, і в підсумку вони обрали інший варіант.

Він додав, що вони дійсно обговорювали цей поєдинок і навіть планували провести його у США, але процес затягнувся, і Вайлдер домовився про бій з Дереком Чісорою.

За його словами, у боксі таке трапляється – поки тривають переговори, з'являються інші можливості.

Що відомо про наступний бій Усика?

За даними джерел, наступний бій Олександр Усик запланований на травень 2026 року проти колишнього чемпіона з кікбоксу Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у форматі професійного боксу.

Деталі бою:

Дата: 23 травня 2026 року.

Локація: головна арена біля пірамід у Гізі, Єгипет.

На кону: титул WBC, хоча формат бою викликає суперечки серед фанів та професійних боксерів.

Про суперника:

Верховен – відомий колишній чемпіон світу з кікбоксу, який домінував у категорії надважкої ваги в організації GLORY.

Має обмежений досвід у професійному боксі – лише один записаний бій у кар'єрі, який відбувся багато років тому.

Про Усика: