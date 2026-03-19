Менеджер Усика, Сергей Лапин, заявил, что главной причиной являются длительные переговоры между сторонами. Об этом сообщает Boxing News.

Какова причина отмены боя Усика против Уайлдера?

Лапин объяснил, что переговоры по поводу боя Усик – Уайлдер длились слишком долго, и в итоге они выбрали другой вариант.

Он добавил, что они действительно обсуждали этот поединок и даже планировали провести его в США, но процесс затянулся, и Уайлдер договорился о бое с Дереком Чисорой.

По его словам, в боксе такое случается – пока идут переговоры, появляются другие возможности.

Что известно о следующем бое Усика?

По данным источников, следующий бой Александр Усик запланирован на май 2026 года против бывшего чемпиона по кикбоксу Рико Верховена. Поединок состоится в формате профессионального бокса.

Детали боя:

Дата: 23 мая 2026 года.

Место проведения: главная арена возле пирамид в Гизе, Египет.

На кону: титул WBC, хотя формат боя вызывает споры среди фанов и профессиональных боксеров.

О сопернике:

Верховен – известный бывший чемпион мира по кикбоксу, который доминировал в категории супертяжелого веса в организации GLORY.

Имеет ограниченный опыт в профессиональном боксе – только один записанный бой в карьере, который состоялся много лет назад.

