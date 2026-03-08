Бывший наставник сборной Украины по боксу в комментарии NV сказал, что хотел бы увидеть бой Усика против Мозеса Итаумы. Что интересно, Сосновский не включил в перечень вероятных соперников Деонтея Уайлдера, Агита Кабаела, Фабио Уордли или Джозефа Паркера.

Кто должен стать следующим соперником Усика?

21-летний британец, по данным BoxRec, провел 13 боев на профи-ринге и все выиграл. Сосновский сказал, что ему было бы интересно увидеть этот поединок с точки зрения тренера, хотя он подчеркнул, что Итаума может не быть готов к такому вызову.

Мне было бы интересно, лично как тренеру, посмотреть на такой поединок. Много говорят о нем, что он молодой и перспективный, но готов или не готов..,

– отметил экс-тренер сборной Украины.

Относительно Уайлдера, Кабаэла, Уордли и Паркера он сказал, что никто из перечисленных боксеров не потянет уровень 39-летнего Усика.

Усик – Итаума: возможен ли бой?

Ранее Итаума выразил желание провести бой с украинцем, но признал, что Усик имеет много других приоритетных соперников.

В то же время британский тренер Дон Чарльз считает, что Мозес может стать тем, кто победит Усика, но тоже отметил, что этот бой пока маловероятен.

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, заявил, что бой с Итаумой теоретически имел бы успех в Великобритании. Дело в том, что украинец имеет фанатскую базу в Англии, а Итаума – местный любимец.

Однако промоутер заметил, что Итаума еще не имеет больших достижений в боксе, которые бы способствовали "продаже" поединка.

Обратите внимание! Следующий в следующем поединке Итаума встретится с Джермейном Франклином. Бой перенесли на 28 марта из-за травмы Мозеса.

Что дальше для Усика?