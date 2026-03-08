Бывший наставник сборной Украины по боксу в комментарии NV сказал, что хотел бы увидеть бой Усика против Мозеса Итаумы. Что интересно, Сосновский не включил в перечень вероятных соперников Деонтея Уайлдера, Агита Кабаела, Фабио Уордли или Джозефа Паркера.
Кто должен стать следующим соперником Усика?
21-летний британец, по данным BoxRec, провел 13 боев на профи-ринге и все выиграл. Сосновский сказал, что ему было бы интересно увидеть этот поединок с точки зрения тренера, хотя он подчеркнул, что Итаума может не быть готов к такому вызову.
Мне было бы интересно, лично как тренеру, посмотреть на такой поединок. Много говорят о нем, что он молодой и перспективный, но готов или не готов..,
– отметил экс-тренер сборной Украины.
Относительно Уайлдера, Кабаэла, Уордли и Паркера он сказал, что никто из перечисленных боксеров не потянет уровень 39-летнего Усика.
Усик – Итаума: возможен ли бой?
Ранее Итаума выразил желание провести бой с украинцем, но признал, что Усик имеет много других приоритетных соперников.
В то же время британский тренер Дон Чарльз считает, что Мозес может стать тем, кто победит Усика, но тоже отметил, что этот бой пока маловероятен.
Александр Красюк, бывший промоутер Усика, заявил, что бой с Итаумой теоретически имел бы успех в Великобритании. Дело в том, что украинец имеет фанатскую базу в Англии, а Итаума – местный любимец.
Однако промоутер заметил, что Итаума еще не имеет больших достижений в боксе, которые бы способствовали "продаже" поединка.
Обратите внимание! Следующий в следующем поединке Итаума встретится с Джермейном Франклином. Бой перенесли на 28 марта из-за травмы Мозеса.
Что дальше для Усика?
В следующем поединке Усик померится силами с сильнейшим кикбоксером мира Верховеном. Поединок официально состоится 23 мая в Гизе (Египет).
На кону поединка будет титул чемпиона мира по версии WBC, хотя сначала Всемирный боксерский совет планировал изготовить для поединка церемониальный пояс.
В случае победы Усика ждет обязательная защита пояса WBC против непобедимого немца Агита Кабаела.