Колишній наставник збірної України з боксу в коментарі NV сказав, що хотів би побачити бій Усика проти Мозеса Ітауми. Що цікаво, Сосновський не включив до переліку ймовірних суперників Деонтея Вайлдера, Агіта Кабаєла, Фабіо Вордлі чи Джозефа Паркера.

Дивіться також "Може бути щось подібне": легендарний тренер прогнозує неприємності для Усика у бою з Верховеном

Хто має стати наступним суперником Усика?

21-річний британець, за даними BoxRec, провів 13 боїв на профі-рингу та всі виграв. Сосновський сказав, що йому було б цікаво побачити цей поєдинок з погляду тренера, хоч він підкреслив, що Ітаума може не бути готовий до такого виклику.

Мені було б цікаво, особисто як тренеру, подивитися на такий поєдинок. Багато говорять про нього, що він молодий і перспективний, але готовий чи не готовий…,

– зазначив екстренер збірної України.

Щодо Вайлдера, Кабаєла, Вордлі та Паркера він сказав, що ніхто з перелічених боксерів не потягне рівень 39-річного Усика.

Усик – Ітаума: чи можливий бій?

Раніше Ітаума висловив бажання провести бій з українцем, але визнав, що Усик має багато інших пріоритетних суперників.

Водночас британський тренер Дон Чарльз вважає, що Мозес може стати тим, хто переможе Усика, але теж зазначив, що цей бій наразі малоймовірний.

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, заявив, що бій з Ітаумою теоретично мав би успіх у Великій Британії. Річ у тім, що українець має фанатську базу в Англії, а Ітаума – місцевий улюбленець.

Проте промоутер зауважив, що Ітаума ще не має великих здобутків у боксі, які б сприяли "продажу" поєдинку.

Зверніть увагу! Наступний у наступному поєдинку Ітаума зустрінеться з Джермейном Франкліном. Бій перенесли на 28 березня через травму Мозеса.

Що далі для Усика?