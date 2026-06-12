У святковій публікації в інстаграм Катерина Усик поділилася особистою історією свого появи на світ. Як з'ясувалося, вона народилася значно раніше запланованого терміну і важила всього 1200 грамів. Лікарі ретельно доглядали за нею протягом перших трьох місяців життя, поки дівчинка не зміцніла.

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Як познайомилися Олександр та Катерина Усики?

З Олександром Катерина познайомилася ще під час навчання у школі міста Сімферополь. Їхні стосунки розпочалися у підлітковому віці: майбутньому чемпіону тоді було 15 років, а його обраниці – 14. Офіційно пара побралася у 2009 році.

Наразі подружжя виховує чотирьох дітей:

16-річну доньку Єлизавету

13-річного сина Кирила

11-річного сина Михайла

Наймолодшу доньку Марію, яка народилася у січні 2024 року

Де родина живе зараз?

Катерина залишається в Україні та разом із доньками мешкає у родинному будинку в Київській області. Сини Кирило й Михайло від початку повномасштабного вторгнення проживають разом із бабусею та дідусем в Іспанії, де професійно займаються дзюдо.

Дружина традиційно залишається головною опорою боксера. Вона регулярно супроводжує чоловіка на поєдинках і емоційно підтримувала Олександра в рингу під час його нещодавнього тріумфального бою проти Ріко Верховена.