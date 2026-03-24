Это разочаровало американского эксперта по боксу Дэна Рафаэля. В комментарии ютуб-каналу IFL TV он заявил, что хотел бы видеть чемпионские бои Усика против боксеров супертяжелого веса.

Что эксперт сказал о поступке Усика?

По мнению Рафаэля, встреча бойцов в Гизе возле египетских пирамид будет большим шоу. Более того, эксперт не поддержал критику в адрес Усика за выбор следующего соперника.

По его словам, спортсмен из Украины уже всего достиг и имеет право сам решать, с кем драться.

Единственное, что меня немного разочаровало – то, что Усик решил поставить на кон титул чемпиона мира. Понимаю, что это часть большого шоу и бизнеса, но все же хотелось бы видеть титульные бои против топовых супертяжей,

– сказал Рафаэль.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок против Верховена является частью плана 39-летнего Усика по завершению карьеры.

Украинский спортсмен недавно объявил, что планирует провести только три поединка. Кроме Верховена, соперниками чемпиона мира должны быть победитель противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также Тайсон Фьюри.

Решение Всемирного боксерского совета санкционировать следующий бой Усика как добровольную защиту титула WBC вызвало волну критики. Дело в том, что для Верховена – это только второй бой в боксе и первый с 2014 года.

Ряд боксеров, промоутеров и экспертов возмущает, что кикбоксер получил шанс подраться за титул уже во втором бою пока остальные бойцы могут ожидать такую возможность несколько лет.

Британский тренер Дэйв Колдвелл на ютуб-канале Boxing Social возмутился, что на кону боя будет титул WBC.

Я считаю, что это неправильно, и этот титул не должен быть на кону,

– сказал он.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи присоединился к критике, назвав бессмысленным решение WBC санкционировать бой за титул чемпиона мира.

Его мнение поддержал экс-чемпион мира Пол Малиньяджи, сказав, что это позор для бокса.

"Нет никакой причины санкционировать это как титульный поединок. Это безумие и позор для бокса", – заявил Малиньяджи.