Однако бывший чемпион мира Карл Фрэмптон считает, что Усику не нужно драться против Итаумы, сообщает DAZN. По его словам, этот поединок не повлияет на боксерское наследие украинского чемпиона.

Смотрите также Усик и Верховен подерутся за два пояса чемпиона мира

Что Фрэмптон сказал о бое Усик – Итаума?

Эксперт прогнозирует, что 39-летний Усик не будет драться против Итаумы и отметил, что украинец не избегает этой встречи.

Также специалист считает, что в будущем Итаума станет преемником Усика, то есть будет доминировать в супертяжелом весе после украинца.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я не думаю, что ему обязательно надо драться с Мозесом. Это не повлияет на его наследие. Я считаю, что Мозес станет Усиком своей эпохи, своего поколения,

– сказал Фрэмптон.

Хотя экс-боксер разделяет желание Мозеса проверить себя в бою с Усиком, он склоняется к тому, что Итауми лучше встретиться с новоиспеченным чемпионом мира по версии WBO Даниэлем Дюбуа.

Впрочем, с Фрэмптоном частично не соглашается бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. В комментарии NV эксперт заявил, что было бы интересно посмотреть на встречу украинца и британца. Однако тренер поставил под сомнение готовность Итаумы к такому противостоянию.

Почему пути Усика и Итаумы разошлись?

Александр Усик не скрывает, что его карьера в боксе близится к концу. Так, в планах боксера провести только три поединка, в частности против Верховена и Тайсона Фьюри, а также, возможно, с Агитом Кабаелом или Дюбуа.

За почти 13 лет профессиональной карьеры непобедимый украинец трижды стал абсолютным чемпионом мира, покорив две весовые категории. Как объяснил Сергей Лапин, директор команды Усика, после всех достижений в боксе последние годы на ринге Александр посвятит не только спортивным достижениям, но и финансовым достижениям.

В то же время 21-летний Итаума, который перешел в профессионалы только три года назад, начал свой путь к признанию. В крайнем поединке он победил Джермейна Франклина, чем заслужил рекомендацию стать официальным претендентом на пояс WBO.

Пути Усика и Итаумы разошлись, поскольку это боксеры разных эпох, а их карьеры находятся на разных этапах. Это подтвердил и Усик, который ранее заверил, что не будет драться с Итаумой, ведь не хочет навредить карьере молодого британца.

Эксперт и бывший чемпион Насим Хамед подтверждает, что проводить бой спортсменов не нужно. В комментарии talkSPORT Boxing специалист заявил, что Мозес еще не имеет опыта для боев на таком уровне, а для Усика эта встреча не имеет смысла со спортивной точки зрения, ведь он достиг всего как боксер-профессионал.

Что дальше для Усика и Итаумы?

Следующий бой Усика состоится уже 23 мая в Гизе против Рико Верховена. В этом поединке спортсмен из Украины проведет официальную защиту пояса WBC. Также стало известно, что Александр будет проводить защиту пояса WBA, однако этот титул не будет стоять на кону для его соперника.

Верховен – бывший абсолютный чемпион мира по кикбоксингу и имеет только один бой по правилам бокса. В 2014 году он побил малоизвестного венгра Яноша Финферу, после чего больше не выходил на ринг.

Что касается Итаумы, то Фрэнк Уоррен, промоутер бойца, заявил, что британец в следующем поединке будет драться против боксера из топ-10 рейтинга. Также, по предварительным данным, бой Мозеса состоится 8 августа.