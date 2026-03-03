Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи присоединился к критике. В интервью talkSPORT Boxing он назвал бессмысленным решение WBC санкционировать бой за титул чемпиона мира между Усиком и Верховеном.

Почему Околи критикует бой Усик – Верховен?

По мнению 33-летнего британца, нет ничего удивительного в том, что украинец решил встретиться с кикбоксером, ведь ранее Тайсон Фьюри дрался против чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Однако, когда речь идет о чемпионском бое, Околи имеет другое мнение.

Не хочу перегнуть палку относительно WBC, но есть другие санкционирующие органы. Есть протоколы и процедуры, все платят санкционирующие сборы и делают то, что должны делать, чтобы подняться в рейтинге. И вы хотите свой шанс. Я не хочу указывать, с кем он должен драться, но это должно быть сделано своевременно и сдвинуть дивизион с места,

– сказал боксер.

Околи также пожаловался, что с момента предыдущего боя Усика против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года прошло более полугода. Соответственно британец надеется, что после боя с Верховеном 39-летний украинец даст шанс кому-то из претендентов, а не сделает паузу на год.

Усик – Верховен: когда и где состоится бой?

Поединок между звездными бойцами состоится 23 мая в Гизе (Египет). На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который с 2024 года принадлежит Усику.

Мировой боксерский совет решил санкционировать титульный бой, хотя ранее планировал изготовить специальный пояс для победителя.

Обратите внимание. По данным BoxRec, для Усика это будет 25-й бой на профессиональном ринге – 24 предыдущих поединка он непременно выигрывал. Зато Верховен проведет только второй бой по правилам бокса с 2014 года. Голландец 12 лет был чемпионом мира по кикбоксингу и выиграл 66 боев, потерпев всего 10 поражений.

Ряд экспертов критикуют поединок, ведь Верховен провел только один бой в боксе и получил шанс получить титул. Более того, если он победит Усика, то установит рекорд как спортсмен, который потратил наименьшее количество поединков до звания чемпиона мира.

Однако специалисты по боксу, в частности бывший чемпион мира Тони Белью, убежден, что Усик легко одержит победу.