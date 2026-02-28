Британский боксер Дэвид Аллен в комментарии ютуб-каналу David White Rhino Allen раскритиковал, что WBC санкционировала поединок за титул чемпиона мира. Дело в том, что Верховен провел только один бой в боксе еще в 2014 году.

Смотрите также Верховен без сожаления "убил" карьеру венгра: как соперник Усика уничтожает бойцов

Почему раскритиковали бой Усик – Верховен?

Спортсмен добавил, что существует рейтинг боксеров, которые имеют право на на чемпионский бой, а также обязательные претенденты.

Как это можно санкционировать за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, настоящий чемпионский пояс? Я не уверен. А как насчет топ-15 рейтинга? А как насчет обязательных претендентов? Я не понимаю. А как насчет других поясов, которые он имеет? А как насчет IBF и WBA? Почему их нет на кону? Почему?,

– заявил Аллен.

Боксеру не нравится, что Верховен пришел в боксе из другого вида спорта и после того, как провел один профессиональный бой, будет драться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я не согласен с этим. Вы должны заработать свой шанс", – резюмировал Аллен.

Это интересно. Если Верховен победит Усика, то сможет стать чемпионом мира уже во втором поединке на профи-ринге, что будет новым рекордом.

Усик – Верховен: что известно о бое?