Бывший чемпион мира Тони Белью поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и Верховеном. Своим прогнозом он поделился в эфире DAZN, написали Boxing News 24.

Какое ожидание у Белью от боя Усик – Верховен?

Британский экс-боксер уверен, что возможный триумф кикбоксера разрушит все спортивные прогнозы.

Это был бы самый большой шок, который когда-либо видел бокс. Это была бы самая величественная победа в истории спорта. На бумаге это лишь второй профессиональный бой Верховена. Но этот парень выходит против абсолютного объединенного чемпиона и бывшего короля крузервейта,

– заявил Беллью.

Белью также напомнил о последних впечатляющих достижениях украинца, которые подтверждают его статус лидера дивизиона.

Александр Усик сейчас на пике. Он дважды победил Тайсона Фьюри – гиганта весом 127 килограммов и ростом 206 сантиметров. Он только что одолел машину для разрушения в лице Даниэля Дюбуа, который находился в лучшей форме в своей жизни. Если Рико Верховен сделает это, событие выйдет за пределы шкалы Рихтера. Это станет самым большим шоком в истории бокса,

– добавил эксперт.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Бой ожидается примерно в 23:45 по киевскому времени. Уникальный вечер бокса "Glory in Giza" состоится в Египте, в городе Гиза, прямо на фоне знаменитых пирамид. Усик проведет добровольную защиту своего титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Для этого поединка Всемирный боксерский совет специально создал памятный пояс под названием "Король Нила". Согласно регламенту WBA, титул защищается только Усиком: в случае его победы это будет засчитано как защита, но соперник, Верховен, не сможет получить пояс WBA, поскольку он отсутствует в рейтингах этой ассоциации.

Бой продлится 12 раундов по стандартным правилам профессионального бокса – удары ногами и борцовские приемы запрещены.

Официальным транслятором поединка в Украине стал сервис онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Платформа будет транслировать не только главный поединок, но и пресс-конференцию (21 мая) и официальную процедуру взвешивания (22 мая).

Что известно о соперниках?