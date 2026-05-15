Бывший чемпион мира Тони Белью поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и Верховеном. Своим прогнозом он поделился в эфире DAZN, написали Boxing News 24.
Какое ожидание у Белью от боя Усик – Верховен?
Британский экс-боксер уверен, что возможный триумф кикбоксера разрушит все спортивные прогнозы.
Это был бы самый большой шок, который когда-либо видел бокс. Это была бы самая величественная победа в истории спорта. На бумаге это лишь второй профессиональный бой Верховена. Но этот парень выходит против абсолютного объединенного чемпиона и бывшего короля крузервейта,
– заявил Беллью.
Белью также напомнил о последних впечатляющих достижениях украинца, которые подтверждают его статус лидера дивизиона.
Александр Усик сейчас на пике. Он дважды победил Тайсона Фьюри – гиганта весом 127 килограммов и ростом 206 сантиметров. Он только что одолел машину для разрушения в лице Даниэля Дюбуа, который находился в лучшей форме в своей жизни. Если Рико Верховен сделает это, событие выйдет за пределы шкалы Рихтера. Это станет самым большим шоком в истории бокса,
– добавил эксперт.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Бой ожидается примерно в 23:45 по киевскому времени. Уникальный вечер бокса "Glory in Giza" состоится в Египте, в городе Гиза, прямо на фоне знаменитых пирамид. Усик проведет добровольную защиту своего титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Для этого поединка Всемирный боксерский совет специально создал памятный пояс под названием "Король Нила". Согласно регламенту WBA, титул защищается только Усиком: в случае его победы это будет засчитано как защита, но соперник, Верховен, не сможет получить пояс WBA, поскольку он отсутствует в рейтингах этой ассоциации.
Бой продлится 12 раундов по стандартным правилам профессионального бокса – удары ногами и борцовские приемы запрещены.
Официальным транслятором поединка в Украине стал сервис онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Платформа будет транслировать не только главный поединок, но и пресс-конференцию (21 мая) и официальную процедуру взвешивания (22 мая).
Что известно о соперниках?
- Последний поединок Усик провел в июле 2025 года, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Он имеет рекорд 24 победы (из них 15 нокаутом) и ни одного поражения.
37-летний голландец, которого считают одним из величайших кикбоксеров в истории, в течение 12 лет удерживал титул чемпиона промоушена Glory. В профессиональном боксе он провел лишь один поединок в 2014 году, одолев нокаутом немца Яноша Финфера.