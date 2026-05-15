Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі та Верховеном. Своїм прогнозом він поділився в ефірі DAZN, написали Boxing News 24.

Яке очікування у Белью від бою Усик – Верховен?

Британський ексбоксер упевнений, що можливий тріумф кікбоксера зруйнує всі спортивні прогнози.

Це був би найбільший шок, який коли-небудь бачив бокс. Це була б найвеличніша перемога в історії спорту. На папері це лише другий професійний бій Верховена. Але цей хлопець виходить проти абсолютного об'єднаного чемпіона та колишнього короля крузервейту,

– заявив Белью.

Белью також нагадав про останні вражаючі досягнення українця, які підтверджують його статус лідера дивізіону.

Олександр Усик зараз на піку. Він двічі переміг Тайсона Ф'юрі – гіганта вагою 127 кілограмів і зростом 206 сантиметрів. Він щойно здолав машину для руйнування в особі Даніеля Дюбуа, який перебував у найкращій формі у своєму житті. Якщо Ріко Верховен зробить це, подія вийде за межі шкали Ріхтера. Це стане найбільшим шоком в історії боксу,

– додав експерт.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Бій очікується приблизно о 23:45 за київським часом. Унікальний вечір боксу "Glory in Giza" відбудеться в Єгипті, у місті Гіза, просто на фоні знаменитих пірамід. Усик проведе добровільний захист свого титулу чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Для цього поєдинку Всесвітня боксерська рада спеціально створила пам'ятний пояс під назвою "Король Нілу". Відповідно до регламенту WBA, титул захищається лише Усиком: у разі його перемоги це буде зараховано як захист, але суперник, Верховен, не зможе отримати пояс WBA, оскільки він відсутній у рейтингах цієї асоціації.

Бій триватиме 12 раундів за стандартними правилами професійного боксу – удари ногами та борцівські прийоми заборонені.

Офіційним транслятором поєдинку в Україні став сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ. Платформа транслюватиме не лише головний поєдинок, а й пресконференцію (21 травня) та офіційну процедуру зважування (22 травня).

