Британський боксер Девід Аллен у коментарі ютуб-каналу David White Rhino Allen розкритикував, що WBC санкціонувала поєдинок за титул чемпіона світу. Річ у тім, що Верховен провів тільки один бій у боксі ще у 2014 році.
Чому розкритикували бій Усик – Верховен?
Спортсмен додав, що існує рейтинг боксерів, які мають право на на чемпіонський бій, а також обов'язкові претенденти.
Як це можна санкціонувати за титул чемпіона світу у надважкій вазі, справжній чемпіонський пояс? Я не впевнений. А як щодо топ-15 рейтингу? А як щодо обов'язкових претендентів? Я не розумію. А як щодо інших поясів, які він має? А як щодо IBF і WBA? Чому їх немає на кону? Чому?,
– заявив Аллен.
Боксеру не подобається, що Верховен прийшов у боксі з іншого виду спорту й після того, як провів один професійний бій, битиметься за титул чемпіона світу у надважкій вазі.
"Я не згоден з цим. Ви повинні заробити свій шанс", – резюмував Аллен.
Це цікаво. Якщо Верховен переможе Усика, то зможе стати чемпіоном світу вже в другому поєдинку на профі-рингу, що буде новим рекордом.
Усик – Верховен: що відомо про бій?
Про чемпіонський бій офіційно оголосили у п'ятницю, 27 лютого. Зустріч бійців відбудеться у Гізі (Єгипет) за правилами боксу. Усик вже прокоментував майбутній поєдинок, висловивши повагу супернику.
Верховен 12 років утримував престижний титул чемпіона Glory у надважкій вазі й добровільного його залишив. За даними Glory, його рекорд у кікбоксингу складає 66 перемог і 10 поразок.
Окрім боксу, 36-річний нідерландець провів один поєдинок у MMA, а також відмовився від контракту з UFC, щоб зустрітися з Усиком.
Щодо 39-річного чемпіона світу з України, то попередній бій він провів у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа. У планах боксера була зустріч з Деонтеєм Вайлдером, проте американець обрав бій проти Дерека Чісори.