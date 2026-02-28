В официальном релизе поединка Усик – Верховен указано, что на кону встречи будет титул WBC, который удерживает украинец. Если Верховен победит и получит пояс, то установит новый рекорд.

Смотрите также На кону более 50 миллионов долларов: появились новые детали о реванше Мейвезер – Пакьяо

Какой рекорд может побить Верховен?

36-летний голландец может стать чемпионом мира уже во втором поединке на профессиональном ринге. По данным BoxRec, свой первый боксерский поединок он провел в 2014 году, когда нокаутировал в первом раунде Яноша Финфера из Венгрии. Интересно, что Финфера после боя с Верховеном завершил карьеру.

Сейчас рекорд принадлежит таиландцу Сенсаку Муангсурину и украинцу Василию Ломаченко, которые становились чемпионами мира в третьем бою. Как известно, Ломаченко, который также является кумом Усика, пытался побить этот рекорд.

В 2014 году он сражался за титул чемпиона мира в своем втором поединке в профи против Орландо Салидо. Мексиканец победил в скандальном бою решением судей.

Усик – Верховен: первые детали о бое

Верховен имеет большую карьеру в кикбоксинге, где 12 лет удерживал титул чемпиона Glory в супертяжелом весе. Его рекорд в кикбоксинге составляет 66 побед и 10 поражений. Эра Рико в кикбоксинге напоминает доминирование братьев Кличко в боксе. Свой титул чемпиона он оставил добровольно.

Кроме бокса, он провел один поединок в MMA, а также отказался от контракта с UFC, чтобы встретиться с Усиком.

Интересно, что Верховен дебютировал в профи еще в 2005 году, когда еще 18-летний Усик четвертый год занимался боксом. Парадокс заключается в том, что Рико даже моложе Александра и вышел на профессиональный ринг в 16.

В пятницу, 27 февраля, о встрече бойцов объявили официально – поединок состоится в Гизе (Египет) по правилам бокса. Усик уже прокомментировал предстоящую встречу, выразив уважение сопернику.

Что говорят о бое Усик – Верховен?