Но после поединка Атлетическая комиссия штата Невада отстранила 30-летнего боксера из Винницы. Информация об этом появилась на боксерском портале BoxRec.

Смотрите также Бил украинца и король нокаутов: интрига с потенциальным соперником Усика набирает обороты

Почему отстранила Богачука?

Богачук сможет вернуться не ранее 3 апреля 2026 года. Скорее всего, причина отстранения украинца – это мера пресечения в связи с повреждениями, которые Богачук получил в бою.

Такая процедура является стандартной в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья бойцов. В частности, Бутаев, российский соперник Богачука, отстранен на идентичный период.

Кроме того, Атлетическая комиссия отстранила от бокса украинца Александра Гвоздика. Харьковчанин потерпел сенсационное поражение нокаутом в бою против Радивое Калайджича.

Как Богачук победил Бутаева?

Богачук одержал победу раздельным решением судей со счетом 96:94 на двух записках. Третий судья выставил такой же счет в пользу Бутаева.

Важное значение имел последний раунд, в котором украинец сумел доказать преимущество над россиянином и убедить судей отдать победу ему.

Как сообщили в Zuffa Boxing, этот поединок стал "боем вечера". За это Богачук получил немалое вознаграждение, ведь бонусы в Zuffa Boxing составляют по 50 тысяч долларов участникам боя вечера и обладателям выступления вечера.

Что Богачук сказал после боя?