Украинские боксеры имели громкие романы, отношения со всемирно известными звездами и не менее скандальные и громкие разрывы, сообщает 24 Канал. В этом материале собраны самые впечатляющие истории развода украинских боксеров.

Каков самый громкий развод в истории украинского бокса?

Бесспорно самым громким разводом в истории украинского бокса является разрыв отношений между Вячеславом Узелковым и Мариной Боржемской. Жена обвиняла мужа в абьюзивных отношениях. Она говорила, что спортсмен морально давит на нее и манипулирует.

После развода Марина даже заблокировала бывшего мужа в соцсетях. Сам Вячесав заявлял о готовности к новым отношениям и даже участвовал в телепроекте "Женитьба вслепую". К сожалению, 9 ноября 2024 года из-за проблем со здоровьем призер чемпионатов мира и Европы по боксу умер.

Почему распался брак Виталия Кличко?

Виталий Кличко прожил в браке с Натальей Егоровой 25 лет. Впрочем, в августе 2022 года, уже когда бывший боксер находился на посту городского головы Киева, пара развелась. Кличко-старший отмечал, что причиной этого стала невозможность поддерживать нормальные отношения на расстоянии.

Уже экс-супруга Виталия также сообщила, что решение о разводе было хорошо обдуманным. Однако при этом бывшие муж и жена сохранили между собой теплые дружеские отношения, ведь они остаются родителями для своих детей.

Как сложилась судьба Владимира Кличко и голливудской звезды Хайден Панеттьери?

Владимир Кличко не был официально женат на голливудской звезде Хайден Панеттьери, впрочем именно эта женщина подарила боксеру дочь и с ней спортсмен несколько лет жил в гражданском браке. Собственно беременность перенесла свадьбу пары на более поздний срок.

Впрочем его не произошло и после рождения ребенка. А позже выяснилось, что роды негативно повлияли на актрису. Она злоупотребляла алкоголем, поэтому пара Кличко-Панеттьери распалась. К тому же, Владимир забрал дочь к себе на Родину, где с ее воспитанием бывшему чемпиону помогала его мама.

