Чем именно она занимается и где работает, расскажет 24 Канал.
Смотрите также "Месяц, а может два, гуляли за ручку": Усик вспомнил первый поцелуй с женой
Чем занимается Екатерина Усик?
Жена известного боксера, развивает собственный бизнес в сфере недвижимости. Она руководит компанией, занимающейся управлением семейными инвестициями: объекты покупаются, при необходимости ремонтируются, после чего их сдают в аренду или продают с выгодой.
В разговоре со Славой Деминым Екатерина подчеркнула, что это не классическое риелторское агентство. Речь идет о собственных активах семьи, которые официально оформлены и предусматривают уплату всех налогов. Компания работает с недвижимостью в Киеве, часть которой приносит доход через аренду.
Она также отметила, что все операции являются прозрачными: имущество оформлено на компанию, а деятельность ведется легально.
У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну,
– прокомментировала Екатерина.
Что Александр Усик говорил о жене?
Во время пресс-конференции 14 апреля, посвященной предстоящему поединку с Рико Верховеном, спортсмен рассказал, что является для него самым ценным в жизни.
Усик отметил, что, несмотря на его страсть к боксу, главное место в его жизни занимает семья. Он подчеркнул, что "больше бокса любит свою жену".
Боксер женат на Екатерине с 2009 года. Супруги воспитывают четверых детей: дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию. Семья нередко сопровождает спортсмена на тренировках и поддерживает его во время подготовки к боям.