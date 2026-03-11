Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен відреагував на заяву Усика, повідомляє Sky Sports. Промоутер готовий організувати бій українця зі своїми клієнтами – Вордлі та Дюбуа.
Що Воррен сказав про наступний бій Усика?
Воррен висловив розчарування, що Усик обрав у суперники Верховена, адже промоутер хотів швидше організувати зустріч українця і Вордлі. Проте промоутер підкреслив, що його надихає рішення об'єднаного чемпіона провести зустріч з Дюбуа чи Вордлі.
Для обох хлопців це велика мотивація. У нас чудові стосунки з ним, і якщо зможемо домовитися, то обов'язково це зробимо,
– сказав Воррен.
Також британський промоутер схвально висловився щодо заяви Усика про можливу третю зустріч з ексчемпіоном у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Він наголосив, що "Циганський король" хоче ще один реванш.
Що відомо про наступний бій Усика?
Наступний поєдинок бій Усика відбудеться проти Ріко Верховена у єгипетській Гізі біля пірамід. Світова боксерська рада офіційно санкціонувала бій за титул чемпіона світу за версією WBC.
Після цього бою, відповідно до рішення WBC, Усик зобов'язаний провести поєдинок проти тимчасового чемпіона світу Агіта Кабаєла.
Однак напередодні 39-річний українець оголосив, що планує провести три поєдинки та завершити кар'єру. Усик не включив у свої плани Кабаєла, чим розгнівав німецького боксера.
Кабаєл та низка боксерів та експертів критикують майбутній поєдинок Усика за те, що Верховен отримав шанс здобути титул вже у другому поєдинку в боксі. Так, ексчемпіон світу Лоуренс Околі в інтерв'ю talkSPORT Boxing назвав безглуздим рішення WBC санкціонувати бій.
Додамо, що переможець протистояння Вордлі – Дюбуа визначиться 9 травня. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO.