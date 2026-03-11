Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен відреагував на заяву Усика, повідомляє Sky Sports. Промоутер готовий організувати бій українця зі своїми клієнтами – Вордлі та Дюбуа.

Що Воррен сказав про наступний бій Усика?

Воррен висловив розчарування, що Усик обрав у суперники Верховена, адже промоутер хотів швидше організувати зустріч українця і Вордлі. Проте промоутер підкреслив, що його надихає рішення об'єднаного чемпіона провести зустріч з Дюбуа чи Вордлі.

Для обох хлопців це велика мотивація. У нас чудові стосунки з ним, і якщо зможемо домовитися, то обов'язково це зробимо,

– сказав Воррен.

Також британський промоутер схвально висловився щодо заяви Усика про можливу третю зустріч з ексчемпіоном у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Він наголосив, що "Циганський король" хоче ще один реванш.

Що відомо про наступний бій Усика?