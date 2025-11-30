Однак в андеркарді вечора боксу відбувся не менш драматичний поєдинок, у якому Моллі Маккенн зустрічалась із Ебоні Коттон. Жіноче протистояння відбулось у другій найлегшій вазі (до 55,3 кілограма), інформує 24 Канал.

Дивіться також Падали від одного подиху: ексопонент Кличка здолав трьох суперників за бій – курйозне відео

Як закінчився бій Маккенн – Коттон?

Це була зустріч між відомою бійчинею змішаних єдиноборств (14 перемог у 22-х поєдинках), яка вирішила перейти у бокс, а також новачка у боксі та відомої моделі. Для обох це був лише другий бій у їх боксерській кар'єрі.

Бій тривав усі встановлені раунди, а переможницю двобою визначали судді, які віддали перемогу Маккенн. Для неї це була вже друга перемога поспіль і перша нокаутом.

Слід відзначити, що по ходу протистояння майбутня переможниця розбила голову суперниці. Розсічення Коттон було настільки глибоким, що заливало кров'ю не лише її обличчя, а й сам настил рингу. Навіть із такою раною Ебоні продовжила битись до самого кінця. Вона зазнала своєї дебютної поразки у професіоналах.

Відео із бою Маккенн – Коттон

Cracking little fight that as Molly McCann moves to 2-0 with a points win over the game Ebonie Cotton



Full credit to both girls



@DAZNBoxing #McCannCotton | #WhittakerGavazi | #FightNight pic.twitter.com/2WbP60Zdle — IFL TV (@IFLTV) November 29, 2025

Відзначимо, що 29 листопада українець Ярослав Чокобок жорстко нокаутував Джубу Берідзе за 12 секунд на турнірі Rkena Fighting Championship 1 зі змішаних єдиноборств.

Як завершився головний бій вечора Віттакер – Гавазі?