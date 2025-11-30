Однак в андеркарді вечора боксу відбувся не менш драматичний поєдинок, у якому Моллі Маккенн зустрічалась із Ебоні Коттон. Жіноче протистояння відбулось у другій найлегшій вазі (до 55,3 кілограма), інформує 24 Канал.
Як закінчився бій Маккенн – Коттон?
Це була зустріч між відомою бійчинею змішаних єдиноборств (14 перемог у 22-х поєдинках), яка вирішила перейти у бокс, а також новачка у боксі та відомої моделі. Для обох це був лише другий бій у їх боксерській кар'єрі.
Бій тривав усі встановлені раунди, а переможницю двобою визначали судді, які віддали перемогу Маккенн. Для неї це була вже друга перемога поспіль і перша нокаутом.
Слід відзначити, що по ходу протистояння майбутня переможниця розбила голову суперниці. Розсічення Коттон було настільки глибоким, що заливало кров'ю не лише її обличчя, а й сам настил рингу. Навіть із такою раною Ебоні продовжила битись до самого кінця. Вона зазнала своєї дебютної поразки у професіоналах.
Відео із бою Маккенн – Коттон
Відзначимо, що 29 листопада українець Ярослав Чокобок жорстко нокаутував Джубу Берідзе за 12 секунд на турнірі Rkena Fighting Championship 1 зі змішаних єдиноборств.
Як завершився головний бій вечора Віттакер – Гавазі?
Їх поєдинок був взагалі не затяжним, не протривавши навіть одного раунду.
Віттакер лівим хуком струснув суперника та добив Гавазі правим боковим.
Суддя достроково зупинив бій, сигналізував про перемогу Бена. А от Гавазі знадобилась допомога лікарів. Аби привести боксера до тями, лікарі навіть використали для цього кисневу маску. Для Бенджаміна ця поразка стала другою у професіоналах при 19 звитягах (13 – нокаутом).
Для Віттакера ця перемога стала ювілейною 10-ю на профі-рингу (7 – нокаутом) при одній нічиї та нулі поразок (дані BoxRec).