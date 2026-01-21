Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що Кабаєл розглядається як один із можливих суперників українця. Про це повідомляє talkSPORT.

Дивіться також Навіть Усик безсилий: цей вічний рекорд Кличка ніхто не може побити

Що сказав Лапін про бій Усик – Кабаєл?

За його словами, зустріч досі непереможних боксерів була б великим поєдинком за європейськими мірками. Зокрема, він прокоментував те, що бій міг би відбутися у Німеччині.

Ми бачимо, як Німеччина реагує на ці бої, які стадіони вони можуть заповнити та наскільки сильним є цей ринок. Стилістично він (Кабаєл – 24 Канал) теж може бути непростим суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій із потужним бізнес-потенціалом,

– сказав Лапін.

Зверніть увагу. У попередньому бою, який відбувся 10 січня 2026 року, Кабаєл переміг польського боксера Дамяна Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Водночас Усик попередній бій провів у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа.

Який контекст бою Усик – Кабаєл?

Нещодавно британський промоутер Франк Воррен, який представляє Кабаєла, висловив сподівання, що Усик погодиться провести бій з німцем. Саме він назвав Німеччину як країну, де міг би відбутися поєдинок.

Воррен нагадав, що Кабаєл є офіційним претендентом на пояс WBC, який утримує українець. Окрім того, як свідчать дані BoxRec, Усик є чемпіоном світу по версіях WBA та IBF.

Та восени 2025 року він втратив пояс WBO, адже відмовився від обов'язкового захисту поясу. Тим самим боксер з Криму втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?