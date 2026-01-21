Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що Кабаєл розглядається як один із можливих суперників українця. Про це повідомляє talkSPORT.
Що сказав Лапін про бій Усик – Кабаєл?
За його словами, зустріч досі непереможних боксерів була б великим поєдинком за європейськими мірками. Зокрема, він прокоментував те, що бій міг би відбутися у Німеччині.
Ми бачимо, як Німеччина реагує на ці бої, які стадіони вони можуть заповнити та наскільки сильним є цей ринок. Стилістично він (Кабаєл – 24 Канал) теж може бути непростим суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій із потужним бізнес-потенціалом,
– сказав Лапін.
Зверніть увагу. У попередньому бою, який відбувся 10 січня 2026 року, Кабаєл переміг польського боксера Дамяна Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Водночас Усик попередній бій провів у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа.
Який контекст бою Усик – Кабаєл?
Нещодавно британський промоутер Франк Воррен, який представляє Кабаєла, висловив сподівання, що Усик погодиться провести бій з німцем. Саме він назвав Німеччину як країну, де міг би відбутися поєдинок.
Воррен нагадав, що Кабаєл є офіційним претендентом на пояс WBC, який утримує українець. Окрім того, як свідчать дані BoxRec, Усик є чемпіоном світу по версіях WBA та IBF.
Та восени 2025 року він втратив пояс WBO, адже відмовився від обов'язкового захисту поясу. Тим самим боксер з Криму втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл?
- Після того, як Кабаєл переміг Книбу, він висловив бажання битися за титул чемпіона світу з Усиком. Німець навіть готовий відмовитися від тимчасового титулу WBC заради можливості боротися за повноцінний чемпіонський пояс.
- Водночас Усик планує провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Однак наразі немає офіційної інформації, чи відбудеться цей поєдинок.
- Ба більше, деякі експерти вважають, що Усику варто відмовитися від ідеї зустрічі з Вайлдером та провести бій проти досі непереможного Кабаєла.