Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал, что Кабаел рассматривается как один из возможных соперников украинца. Об этом сообщает talkSPORT.

Что сказал Лапин о бое Усик – Кабаел?

По его словам, встреча до сих пор непобедимых боксеров была бы большим поединком по европейским меркам. В частности, он прокомментировал то, что бой мог бы состояться в Германии.

Мы видим, как Германия реагирует на эти бои, какие стадионы они могут заполнить и насколько сильным является этот рынок. Стилистически он (Кабаел – 24 Канал) тоже может быть непростым соперником. Давление, темп, физическая сила. Это был бы большой европейский бой с мощным бизнес-потенциалом,

– сказал Лапин.

Обратите внимание. В предыдущем бою, который состоялся 10 января 2026 года, Кабаел победил польского боксера Дамяна Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде. В то же время Усик предыдущий бой провел в июле 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Какой контекст боя Усик – Кабаел?

Недавно британский промоутер Франк Уоррен, представляющий Кабаела, выразил надежду, что Усик согласится провести бой с немцем. Именно он назвал Германию как страну, где мог бы состояться поединок.

Уоррен напомнил, что Кабаел является официальным претендентом на пояс WBC, который удерживает украинец. Кроме того, как свидетельствуют данные BoxRec, Усик является чемпионом мира по версиям WBA и IBF.

И осенью 2025 года он потерял пояс WBO, ведь отказался от обязательной защиты пояса. Тем самым боксер из Крыма потерял статус действующего абсолютного чемпиона мира.

Что известно о бое Усик – Кабаел?