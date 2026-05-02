В начале полномасштабного вторжения в дом семьи Усиков в Ворзеле заселились оккупанты, а потом они частично разрушили дом, сообщает 24 Канал. Дети боксера сейчас живут в 2 разных странах.

Где живет семья Усика?

После начала полномасштабного вторжения семья Усиков раскололась в смысле семейного совместного проживания. Относительно Александра понятно – он большую часть времени проводит на тренировочных сборах. Его же жена Екатерина живет с дочерьми в Киеве.

А вот сыновья супругов живут в Испании с бабушкой и дедушкой (родителями Екатерины). Жена Усика рассказывала, что не представляла себе, что ей так рано придется расстаться с сыновьями. Она очень тяжело переживает разлуку с ними.

Почему семья Усика разделилась?

Екатерина Усик рассказывала, что и не представляла до войны, что так любит Украину, насколько она для нее важна, что она не хочет ее оставлять даже во время войны. Так же "в позу" стала старшая дочь Усиков, которая сказала, что у нее здесь друзья, школа, спорт и хобби.

Уже во время войны Екатерина забеременела и родила еще одну дочь. А двое сыновей Усиков живут в Испании. От такого расстояния семью спасают видеозвонки. А Екатерина рассказывала, что раз в полтора месяца ездит в Испанию навещать сыновей и родителей.

