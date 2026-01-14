Эксперт и комментатор DAZN Аде Оладипо заявил, что Усику стоит провести бой против Агита Кабаэла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал специалиста.

По мнению Оладипо, бой 38-летнего Усика против Уайлдера не имеет никакого смысла. Более того, эксперт заявил, что потенциальная встреча украинца с американцем не принесет прибыли.

Александр Усик сейчас привык к определенному ожиданию. Это не будет тот самый чек, это не будет та самая сумма денег, как за Фьюри. Это не будет та же сумма денег, как за Дюбуа. Будет меньше, но я думаю, Александр Усик имеет цифру, ниже которой он не пойдет. Я не думаю, что он получит эту цифру за бой с Уайлдером, потому что этот бой не заработает столько денег,

– сказал комментатор.

Кроме того, Оладипо рассказал, что якобы общался с Усиком и тот сказал, что хочет провести бой против Уайлдера в Майами или Лос-Анджелесе. Однако эксперт сомневается, что в США зрители будут покупать билеты на бой украинца как в Британии. Поэтому комментатор выразил сомнение, что бой Усик – Уайлдер состоится.

Кто должен стать следующим соперником Усика?

Оладипо поделился информацией о том, что якобы сейчас привлечено много денег в бой Кабаела против Усика. По его мнению, немецкий боксер должен стать следующим соперником украинца.

"Я хочу, чтобы Усик провел бой с кем-то другим. Мы видели два боя с Джошуа, два боя с Фьюри, два боя с Дюбуа и было бы приятно увидеть его против еще одного имени. Против парня, которому не 40 – 41, а против "живого" бойца. Кабаел – это "живой" боец прямо сейчас", – сказал эксперт.

Что известно об Агите Кабаеле?