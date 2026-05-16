Інформацію про ймовірне повернення Василя Ломаченка на великий ринг розповсюдив Майк Коппінджер. А думкою щодо цього на своїй сторінці в соцмережі Х поділився британський журналіст Аде Оладіпо.

Що про можливе повернення Ломаченка в бокс сказав Оладіпо?

Оладіпо зазначив, що йому не до вподоби така ідея від українця. Ломаченко вже записав щемливе відео, на якому попрощався з фанатами, зі спортом, тож не можна після такого повертатись. Коли він завершував кар'єру, йому було 36, тож очевидно він розумів, що його тіло не спроможне на більше, воно більше не витримує постійних навантажень.

У той момент він мав думати, що віддав боксу все, що міг, тож, час зосередитись на чомусь іншому. Чому він думає, що його організм почуватиметься краще в 38 років? І я це кажу з величезною повагою, бо я є шанувальником таланту Ломаченка,

– зауважив британець.

Він продовжив, що в одному зі своїх подкастів назвав українця найтехнічнішим боксером в історії. Він робив на рингу геніальні речі. Утім йому потрібно змиритись із думкою, що бокс для молодих, його час уже минув, і нічого хорошого від відновлення кар'єри в 38 років не буде.

Чому Ломаченко міг вирішити повернутись?

За словами Оладіпо, вже в останні роки своєї кар'єри Ломаченка можна було назвати напівбійцем. Він проводив усього по одному поєдинку раз на рік. Українець завжди вирізнявся у своїй ваговій категорії, бо був замалим для неї. Тож, цікаво зрозуміти, що взагалі спонукало його породити думки про можливе повернення в ринг.

"Можливо, йому запропонували величезний контракт на бій. Умовно, ось тобі ціла вантажівка грошей, тільки побийся проти цього опонента", – наголосив журналіст.

Як він зазначив, йому не подобається таке рішення українця. Оскільки вже останнім часом Ломаченко боксував дуже рідко.

Хто може стати суперником Ломаченка?

Оладіпо висловив думку, що українець міг погодитись відродити кар'єру та повернутись на ринг тільки заради двох імен. Перше – це Джервонт Девіс. Він також завершив свої виступи на ринзі, але ходили чутки про те, що він повернеться, якщо битиметься з Ломаченком. І запропонована сума контракту могла спонукати обох до його підписання.

Другий варіант – це Шакур Стівенсон. Може статись так, що він підпише контракт із Zuffa, а в Ломаченко саме завершується угоду з Top Rank. Цілком можна припустити факт заманювання боксера з боку іншої організації,

– підкреслив Оладіпо.

Він додав, що Zuffa цілком може розглядати такий варіант, як супербій. Нехай у Стівенсона фізіологічна перевага, але Ломаченко до неї звик. Рівень майстерності в них приблизно однаковий. Варто зауважити, що Ломаченко може повернутись на ринг уже восени 2026 року. Останній свій бій він провів у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа.

