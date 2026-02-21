Із зухвалою заявою про наступний бій свого сина та підопічного Білл Хейні виступив на ютуб-каналі All The Smoke Fight. Поєдинок проти Шакура Стівенсона він назвав легкою прогулянкою для Девіна Хейні.

До теми Не тільки Кличко і Ломаченко: топ 5 боксерів, які завершили кар'єру чемпіонами

Чому Білл Хейні пригадав поєдинок сина проти Ломаченка?

Білл Хейні заявив, що деякі говорять про те, що поєдинок проти Шакура Стівенсона буде легкою прогулянкою для його сина. І він згоден із цією тезою. Ведучий заперечив, що для нього це рівний і конкурентний бій. На що Хейні відповів наступне.

Слухай, для нас це легший бій, ніж проти Ломаченка,

– наголосив тренер.

Він додав, що не всі ще знають, що є в арсеналі його підопічного. Що це конкретно він не назвав. Сказав, що приховав таку інформацію, аби не розкривати всіх карт перед наступними боями свого підопічного Девіна Хейні.

Яким був бій Хейні проти Ломаченка?

Бій Хейні з Ломаченком відбувся 20 травня 2023 року в Лас-Вегасі. Американець здобув перемогу одностайним рішенням суддів і зумів зберегти звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.

За суддівськими записками, українець виграв усього 5 раундів в опонента. Утім команда Ломаченка була незгдодна з таким рішенням арбітрів і збиралась подавати протест. Ба більше, ESPN повідомляв, що Хейні можуть оштрафувати за поштовх Ломаченка.

Останні новини про Василя Ломаченка: коротко