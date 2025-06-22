Відхід "Матриці" активно обговорюється у боксерській спільноті. Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф'юрі, висловився щодо Василя Ломаченка, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що сказав Ф'юрі про Ломаченка

Ф'юрі-старший наголосив, що Василь Ломаченко чудово виступав у професійному ринзі. Спостерігати за боксером було справжньою наукою, сказав батько Тайсон, наголосивши, що він володів рідкісною навичкою швидко зникати.

Джон Ф'юрі розхвалив Василя Ломаченка. Батько Тайсона Ф'юрі вважає "Матрицю" видатним боксером.

У нього була здатність, яку дуже рідко можна побачити у бійців. Він умів розраховувати дистанцію – і робив це ще до того, як суперник збирався атакувати. Отакий у нього був рівень. Усе вирішували мілісекунди, його таймінг. Він – видатний боєць, великий чемпіон,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко востаннє бився проти Джорджа Камбососа у травні 2024 року. "Матриця" здолав австралійця достроково та здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше повідомляли, що колишній чемпіон світу Джонні Нельсон відреагував на завершення кар'єри Василя Ломаченка.