Уход "Матрицы" активно обсуждается в боксерском сообществе. Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, высказался относительно Василия Ломаченко, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Что сказал Фьюри о Ломаченко

Фьюри-старший отметил, что Василий Ломаченко прекрасно выступал в профессиональном ринге. Наблюдать за боксером было настоящей наукой, сказал отец Тайсон, подчеркнув, что он обладал редким навыком быстро исчезать.

Джон Фьюри расхвалил Василия Ломаченко. Отец Тайсона Фьюри считает "Матрицу" выдающимся боксером.

У него была способность, которую очень редко можно увидеть у бойцов. Он умел рассчитывать дистанцию – и делал это еще до того, как соперник собирался атаковать. Вот такой у него был уровень. Все решали миллисекунды, его тайминг. Он – выдающийся боец, великий чемпион,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Василий Ломаченко последний раз дрался против Джорджа Камбососа в мае 2024 года. "Матрица" одолел австралийца досрочно и получил титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Ранее сообщали, что бывший чемпион мира Джонни Нельсон отреагировал на завершение карьеры Василия Ломаченко.