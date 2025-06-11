Джонни Нельсон отреагировал на уход Ломаченко. Бывший чемпион мира считает, что Василий рано покинул профессиональный ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что сказал Нельсон

Британец считает, что Василий Ломаченко мог продолжать боксировать. По его мнению, "Матрица" не полностью раскрыл свой потенциал, но все-таки вошел в историю этого вида спорта.

Со слов Нельсона, Ломаченко мог стать лучшим. Однако чувство непобедимости исчезло у боксера, когда он проиграл второй бой за титул чемпиона мира.

Они с Усиком хорошие друзья. Их стиль был очень нестандартным, их пытались ненавидеть за то, как они дрались, но посмотрите, какими они оказались как профессиональные бойцы. Вы видели, что он делал в разных боях, это было блестяще. В любителях он боксировал как профессионал, он с легкостью уничтожал соперников,

– сказал Нельсон.

Напомним, что последний раз Василий Ломаченко дрался в мае прошлого года, одолев Джорджа Камбососа в титульном бою. "Матрица" покинул бокса в статусе чемпиона мира в легком весе по версии IBF и IBO.

Ранее Александр Усик отреагировал на уход Василия Ломаченко с профессионального ринга. Украинский боксер назвал своего кума самым выдающимся атлетом в истории.

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