Однак є бійці, які ухвалили рішення покинути ринг на піку, не втративши титул. Хто з відомих боксерів завершив кар'єру чемпіоном – розповідає 24 канал.

Віталій Кличко

У 2005 році "Доктор Залізний Кулак" оголосив про завершення кар'єри, залишивши титул WBC. Однак вже у 2007 році він вирішив повернутися на професійний ринг.

Згодом Кличко зустрівся в очному протистоянні з Семюелем Пітером – 11 жовтня 2008 року. Український боксер переміг технічним нокаутом, адже у восьмому раунді суперник відмовився від проводження бою.

Кличко та Пітер / Фото Getty Images

У результаті титул WBC повернувся до українця, який після цього провів сім успішних захистів чемпіонського поясу. У 2012 році Кличко в останньому бою переміг Мануеля Чарра.

Поєдинок Кличко – Чарр завершився достроковою перемогою через розсічення брови у німецького боксера. У результаті "Доктор Залізний Кулак" завершив кар'єру у статусі чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Василь Ломаченко

Боксер з українським паспортом був чемпіоном світу у декількох вагових категоріях. У 2020 році Ломаченко міг об'єднати усі пояси у легкій вазі, але поступився Теофімо Лопесу і втратив усі титули, а також зазнав другої поразки у кар'єрі.

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Згодом він повернувся на ринг, провівши чотири поєдинки на шляху до титулу. У 2024 році "Матриця" зустрівся з Джорждем Камбососом, здолавши австралійця технічним нокаутом у 11 раунді.

Таким чином Ломаченко завоював титул IBF у легкій вазі. Тривалий період часу було невідомо, чи битиметься далі боксер, але у червні 2025 року він завершив кар'єру у статусі чемпіона світу.

Теренс Кроуфорд

Американський боксер за свою кар'єру був триразовим абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Ба більше, за весь час виступів у професійному ринзі він не зазнав жодної поразки у 42 поєдинках.

Теренс Кроуфорд / Фото Getty Images

13 вересня 2025 року Кроуфорд дебютував у другій середній вазі у бою проти Сауля Альвареса, який володів усіма титулами у дивізіоні. Американець здолав Канело одноголосним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Пізніше його позбавили титулу WBC через відмову сплачувати комісійні, але у нього збереглися інші пояси. А 17 грудня 2025 року він оголосив про завершення кар'єри, залишившись чемпіоном.

Леннокс Льюїс

Британський боксер у 2001 році у реванші переміг Хасима Рахмана, повернувши собі чемпіонські титули WBC, IBF та IBO у надважкій вазі. Через рік Льюїс провів успішний захист, здолавши Майка Тайсона.

Леннокс Льїюс / Фото з відкритих джерел

В останньому бою у кар'єрі у 2003 році британець зустрівся з Віталієм Кличком. Український боксер вигравав за очками, але через розсічення бій зупинили, а переможцем визнали Льюїса.

Британець пообіцяв після першого бою реванш українцю. Однак у результаті Льюїс ухвалив рішення завершити кар'єру у та покинув бокс у статусі чемпіона світу у надважкій вазі.

Флойд Мейвезер

Мейвезер-молодший за свою кар'єру провів 50 поєдинків та не зазнав жодної поразки. Американський боксер за цей час був чемпіоном світу у декількох вагових категоріях.

Флойд Мейвезер / Фото з відкритих джерел

Завершував свою кар'єру Флойд у напівсередній вазі. В останньому бою у 2015 році він здолав Андре Берто та покинув бокс із чемпіонськими титулами WBC, WBO та WBA.

У 2017 році Мейвезер прийняв виклик від Макгрегора, який вирішив спробувати себе у боксі. Американець переміг ірландського бійця UFC, завоювавши спеціальний пояс WBC Money Belt, і покинув ринг.