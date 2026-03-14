Американець, який у 2026 році сенсаційно відновив кар'єру, в коментарі Daily Mail заявив, що колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс найкращий боксер в історії надважкої ваги. На друге місце Мейвезер поставив одного з найвідоміших боксерів американця Мухаммеда Алі.
Ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях вважає, що Льюїс та Алі кращі за дворазового чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, якого він поставив на третю сходину. Четверте місце в рейтингу Флойда посів Володимир Кличко, який сумарно був чемпіоном світу 12 років.
На думку Флойда Мейвезера, українець кращий за Джо Фрейзера, який своєю чергою випередив у рейтингу Олександра Усика. Що цікаво, боксер вважає, що "Вічний чемпіон WBC" Віталій Кличко кращий за Майка Тайсона, але гірший за Ентоні Джошуа.
Рейтинг найкращих боксерів за версією Мейвезера
- Леннокс Льюїс
- Мухаммед Алі
- Тайсон Ф'юрі
- Володимир Кличко
- Джо Фрейзер
- Олександр Усик
- Ентоні Джошуа
- Віталій Кличко
- Майк Тайсон
- Френк Бруно
- Деонтей Вайлдер
- Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги за всю історію очолює не Льюїс чи Алі. За даними BoxRec, найкращим є американець Джо Луїс.
- Що цікаво, брати Клички розмістилися вище за Усика. Так, Володимир Кличко посідає 8 місце, а його старший брат Віталій – 12-й. Щодо об'єднаного чемпіона світу Усика, то він обіймає 17 місце.
- Леннокс Льюїс, якого Мейвезер поставив на перше місце, тільки 5-й у рейтингу BoxRec.
- Додамо, що 39-річний Усик вважає саме Мухаммеда Алі найкращим боксером усіх часів.