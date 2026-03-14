Американець, який у 2026 році сенсаційно відновив кар'єру, в коментарі Daily Mail заявив, що колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс найкращий боксер в історії надважкої ваги. На друге місце Мейвезер поставив одного з найвідоміших боксерів американця Мухаммеда Алі.

Хто найкращий боксер світу?

Ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях вважає, що Льюїс та Алі кращі за дворазового чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, якого він поставив на третю сходину. Четверте місце в рейтингу Флойда посів Володимир Кличко, який сумарно був чемпіоном світу 12 років.

На думку Флойда Мейвезера, українець кращий за Джо Фрейзера, який своєю чергою випередив у рейтингу Олександра Усика. Що цікаво, боксер вважає, що "Вічний чемпіон WBC" Віталій Кличко кращий за Майка Тайсона, але гірший за Ентоні Джошуа.

Рейтинг найкращих боксерів за версією Мейвезера

Леннокс Льюїс Мухаммед Алі Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Джо Фрейзер Олександр Усик Ентоні Джошуа Віталій Кличко Майк Тайсон Френк Бруно Деонтей Вайлдер

