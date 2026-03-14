Американец, который в 2026 году сенсационно возобновил карьеру, в комментарии Daily Mail заявил, что бывший чемпион мира Леннокс Льюис лучший боксер в истории супертяжелого веса. На второе место Мейвезер поставил одного из самых известных боксеров американца Мухаммеда Али.

Кто лучший боксер мира?

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях считает, что Льюис и Али лучше двукратного чемпиона мира Тайсона Фьюри, которого он поставил на третью строчку. Четвертое место в рейтинге Флойда занял Владимир Кличко, который суммарно был чемпионом мира 12 лет.

По мнению Флойда Мейвезера, украинец лучше Джо Фрейзера, который в свою очередь опередил в рейтинге Александра Усика. Что интересно, боксер считает, что "Вечный чемпион WBC" Виталий Кличко лучше Майка Тайсона, но хуже Энтони Джошуа.

Рейтинг лучших боксеров по версии Мейвезера

Леннокс Льюис Мухаммед Али Тайсон Фьюри Владимир Кличко Джо Фрейзер Александр Усик Энтони Джошуа Виталий Кличко Майк Тайсон Фрэнк Бруно Деонтей Уайлдер

