Афиши будущих поединков Мейвезера опубликовали в соцсети Х. Однако фаны бокса в интернете шутят с такого активного возвращения ветерана на ринг.
Интересно "Он поджарит его": чемпион мира дал прогноз на главный реванш 21 века в боксе
Какие бои анонсировал Мейвезер?
Флойд Мейвезер-младший, рекорд которого составляет 50-0, анонсировал аж 3 поединка на 2026 год. Это противостояние с:
- Майком Тайсоном в Конго 25 апреля;
- кикбоксером Майком Замбидисом в Атенах 27 июня;
- Мэнни Пакьяо 19 сентября.
Многие в соцсетях считают, что причиной такого активного возвращения 48-летнего Мейвезера на ринг банально является то, что у него просто закончились деньги. Над ним даже шутят, что Флойд – это пример того, как быстро можно спустить любую сумму.
Что известно о жизни Мейвезера после завершения карьеры?
Издание GiveMeSport публиковало рейтинг самых богатых боксеров в мире, и именно Мейвезер возглавил этот список. Его состояние составляет примерно 400 миллионов долларов. Впрочем инсайдеры сообщали, что бывший боксер столкнулся с рядом финансовых проблем.
Кроме того, против него возбуждено несколько уголовных дел. На фоне всего этого Мейвезер и возвращается на ринг. Он уверен, что выставочные поединки-реванши против звезд бокса прошлого, помогут ему снова обогатиться.
Последние новости о Мейвезере: кратко
- Реванш между Пакьяо и Мейвезером называют боем, который разорвет мир. Он состоится в Лас-Вегасе.
- На кону этого реванша будет более 50 миллионов долларов. Поединок будет длиться 10 или 12 раундов.
- Мейвезера и Пакьяо считаются лучшими в истории бокса. Определить, кто именно из них победит в этом году, очень сложно.