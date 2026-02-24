Реванш бывших чемпионов мира состоится 19 сентября. Об этом сообщает стриминговая платформа Netflix.

Что известно о бое Пакьяо – Мейвезер?

Это будет первый в истории профессиональный боксерский бой в "Сфере" в Лас-Вегасе, которая официально является крупнейшим в мире видеоэкраном. Прямая трансляция будет доступна на Netflix.

Формат поединка пока не называют.

Обратите внимание. Первый бой Мэнни и Флойда состоялся в мае 2015 года – Мейвезер победил единогласным решением судей. Сейчас Пакьяо 47 лет, а Мейвезеру – 48.

Отметим, что Мейвезер 20 февраля объявил, что планирует вернуться в ринг летом после девятилетнего перерыва. Поединок состоится после того, как он 25 апреля проведет выставочный бой против Майка Тайсона. Вместо этого Пакьяо встретится с россиянином Русланом Проводниковым.

Хотя американца считают самым богатым боксером мира, возвращение спортсмена связывают с финансовыми проблемами. В декабре издание Business Insider опубликовало статью, в которой исследовало ряд финансовых проблем, с которыми он столкнулся. Кроме того, Мейвезер втянут в ряд судебных дел.

Что боксеры сказали о реванше?

Оба спортсмена прокомментировали предстоящий мой для издания Bad Left Hook. Мейвезер заверил, что снова одолеет Пакьяо.

Я уже дрался с Мэнни и однажды его победил – в этот раз будет тот же результат,

– сказал он.

Филиппинец напомнил, что их первый бой до сих пор остается крупнейшим в истории бокса. Теперь же Пакьяо настроен стать первым боксером, который победит Мейвезера.

"Я хочу, чтобы в профессиональном рекорде Флойда было одно поражение и чтобы он всегда помнил, кто его ему нанес", – сказал он.

Интересный факт. Предыдущий поединок спортсменов собрал 4,6 миллиона платных покупок трансляции, что является рекордным количеством. Мейвезер заработал на том бою 180 миллионов долларов, а Пакьяо – 120 миллионов.