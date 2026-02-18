Событие состоится 18 апреля на арене "Thomas and Mack Center" в Лас-Вегасе. Как сообщает The Ring, это будет 10-раундовый бой.

Что известно о возвращении Пакьяо?

"Пэкмен", как называют спортсмена с Филиппин, заявил, что поддержка болельщиков со всего мира продолжают вдохновлять его.

Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, и я рад работать с командой, которая сосредоточена на создании впечатлений мирового класса для болельщиков,
– сказал он.

47-летний Пакьяо добавил, что возвращается на ринг, чтобы подарить фанатами замечательный бой.

Как напоминает ESPN, последний раз филиппинец дрался в июле 2025 года против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился ничьей.

Ожидалось, что ветеран бокса сделает вторую подряд попытку завоевать титул и договаривался на январь с чемпионом WBA Роландо Ромеро. Но Мэнни передумал, когда появились слухи о реванше с Флойдом Мейвезером, пишет vRINGe.

Бой Пакьяо – Проводников обсуждался, когда оба были на пике карьеры, но поединок так и не состоялся.

Инсайдер Крис Мэнникс сообщает, что инвесторы долго искали оппонента для Пакьяо – от предложений отказались Хуан Мануэль Маркес и Тимоти Брэдли.

Что известно о Проводникове?

  • 42-летний россиянин, который завершил карьеру в 2021 году, не проводил официальных боев с 2016 года. "Сибирский Рокки", как называют Проводникова, был чемпионом мира по версии WBO.
  • Сначала он сильно критиковал выставочные поединки и утверждал, что это неуважение к боксу. Однако, в его активе есть несколько таких событий – бои с Али Багаутиновым и Хосе Луисом Кастильо.
  • Как сообщает "Чемпион", в 2022 году Руслан заявлял, что готов пойти на войну против Украины. В апреле 2025 года президент Владимир Зеленский ввел личные санкции против Проводникова.